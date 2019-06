Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Fira la Cirera de Llers

Diumenge 9,A partir de les 10 h

Com cada segon diumenge del mes de juny, Llers celebra la seva tradicional fira de la cirera. Una cita dedicada a la varietat d'aquesta fruita cultivada en aquesta zona que, a més, proposa tot un seguit d'activitats paral·leles, entre les quals destaquen les trobades de cotxes d'època, col·leccionistes de plaques de cava, puntaires, una cercavila amb gegants o un concert d'havaneres.

Fira de Ses Indians a Cadaqués

Dissabte 8 i diumenge 9, a partir de les 10 h

El municipi de Cadaqués celebra aquest cap de setmana una nova edició de la Fira de ses Indians, esdeveniment que recull el testimoni de la Fira dels Indians. Durant tot el dia, pels carrers del poble es podrà participar de tallers de ball, espectacles teatrals, música en directe, animació infantil o visites guiades.

Festival Solar Sounds al Parc del Migdia de Girona

Dissabte 8, d'11 h a 23 h

El Parc del Migdia de Girona acollirà la segona edició del festival Solar Sounds Food & Music, un esdeveniment que, amb la música electrònica com a protagonista, també comptarà amb food trucks, mercats, tallers i activitats per a tota família. La cita, amb entrada lliure i que comptarà amb una part centrada en el públic familiar durant el matí, començarà a les 11 del matí i s'allargarà fins a les 11 de la nit.

Fira de la Gamba al Moll pesquer de Palamós

Dissabte 8, entre les 11 h i les 22 h

Sisena edició d'aquesta fira monotemàtica que té com a objectiu posar en valor la Gamba de Palamós i donar a conèixer la seva captura i comercialització, les diverses formes de cuinar o consumir-la i sobretot la seva qualitat. Al llarg del dia es podran degustar propostes gastronòmiques elaborades a partir de la gamba local.

Mercat «Una nova volta» a la plaça de l'Assumpció de Girona

Dissabte 8, a partir de les 10 h

La Volta #29: il·lustració, animació i arxiu tindrà lloc a la plaça de l'Assumpció de Sant Narcís aquest dissabte en col·laboració amb l'(a)phònica (amb les actuacions de Núria Güell i Joan Colomo). Es tracta d'un esdeveniment cultural amb més de vint parades per posar en valor la feina realitzada per il·lustradors de diversos àmbits.

FIMAG a Torroella de Montgrí

Divendres 7, dissabte 8 i diumenge 9, durant tot el dia

Aquest cap de setmana arriba la vuitena edició del Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí (FIMAG), que entre altres mags, portarà a Nuel Galan, deixeble del famós Mago Pop, que serà l'encarregat d'obrir el festival el pròxim divendres. Dissabte arriba el torn de la Gran Gala Internacional, amb un seguit de grans mags al seu cartell entre els quals destaca Chris Torrente, subcampió del món de màgia còmica 2015.

Carroussel de la Costa Brava a les Festes de Primavera de Palafrugell

Diumenge 9, 17 h

Torna el «Carnaval de Carnavals», la rua de carrosses i comparses de les Festes de Primavera de Palafrugell. Enguany, les colles de carrossaires, de comparses i els grups d'animació que participaran en el Carroussel Costa Brava, es van presentar durant el sopar popular, que va reunir més de 250 persones. Tots circularan juntament amb altres d'arreu de Catalunya pels carrers de la vila el diumenge 9 de juny a partir de les 17 h de la tarda. Realitzaran el recorregut habitual a través dels carrers de la vila des del carrer de Torroella fins al carrer de Barris i Buixó.

Festa Major de Llagostera

Del Divendres 7 al dilluns 10, durant tot el dia

El municipi del Gironès celebra aquest cap de setmana la seva Festa Major amb un munt d'activitats per a tots els públics. Destaquen la trobada gegantera, la baixada de carretons i els concerts a la sala Polivalent, on actuaran l'Orquestra Maribel el divendres i l'Orquestra Di-Versiones el dissabte.

Taller d'elaboració de ratafia a Can Moragues de Riudarenes

Dissabte 8, de 10 a 13 h o de 16 a 19 h

Pels més curiosos, aquest taller ensenya com es fa la ratafia, com degustar-la i què és aquest licor tan típic de Catalunya. Organitzat per la Confraria de la ratafia, Fundació Emys i La Sobirana, els participants sortiran d'aquesta experiència amb la seva pròpia ratafia.

Festival In-Somni a Girona, Salt i Bescanó

Divendres 7, dissabte 8 i diumenge 9, a partir de les 22 h

El Festival de Música Independent «In-Somni» porta a Girona, Salt i Bescanó grups tan rellevants com Ilegales, Dead Bronco o Dr. Feelgood. Els concerts tindran lloc a la Sala La Mirona, el Teatre de Bescanó i l'Auditori de la Mercè.

Pavvla al festival Propers de Castell d'Aro

Diumenge 9, 19 h

L'Antic Casino de Castell d'Aro és l'escenari del festival Propers, un cicle de concerts en petit format dins de la marca Estereofònics de Castell - Platja d'Aro - S'Agaró. La cantant Pavvla presenta el seu segon àlbum Secretly Hoping you Catch me Looking, reconeguda com un dels talents emergents del nostre país.

Jornades de la ratafia al Molí de les Fonts de Salitja

Diumenge 9, 9 h

En homenatge a dos grans homes de la natura, Lluís Ball-llosera i Lluís Motjer, arriba una nova edició de les Jornades de la ratafia, que comencen amb una caminada per a recollir les herbes de la ratafia. Més tard, hi haurà una degustació i taller de ratafia.

Fira «Explica'm» a Sant Feliu de Guíxols

Divendres 7, dissabte 8 i diumenge 9, durant tot el dia

La 4a edició de la Fira del conte torna a Sant Feliu per a posar en rellevància el conte com a fil conductor d'històries per a nens. Moltíssimes activitats que inclouen cercaviles, espectacles, contes, focs artificials i aquest any, la Trobada Gegantera de la ciutat.

Fira dels oficis artesans a Sant Miquel de Fluvià

Diumenge 9, de 10 a 20 h

L'onzena edició de la Fira se centra en oficis i artesania del vidre, i com cada any, diferents mostres d'oficis tradicionals i artesans. A més, hi ha un munt d'activitats per a tota la família.

Fira Arrels del Vi al Parc Creuet de l'Escala

Dissabte 8 i diumenge 9, durant tot el dia

La fira professional de vins de la DO Empordà és una oportunitat única per tastar més de 100 referències de vins empordanesos, de la mà dels propietaris i enòlegs dels cellers de l'Empordà.

Fira i festa de les Labors de Verges

Dissabte 8, durant tot el dia

Verges acull la Fira i festa de les labors, amb demostracions i tallers de patchwork, ganxet, punt de creu, mitja i altres labors. També hi haurà música en directe i diferents exposicions de labors.

Festival Indika al MAC d'Ullastret

Dissabte 8 i diumenge 9, a partir de les 11 h

El festival Indika compta amb un munt d'activitats per a apropar-se a la cultura ibèrica. Té lloc durant tot el cap de setmana a les ruïnes d'Ullastret i es podran fer visites teatralitzades, recreacions històriques escape rooms, tastets i altres activitats per a tots la família.

Brunch electrònic al Parc Nou d'Olot

Dissabte 8, a partir de les 11 h

Suspès per la pluja fa unes setmanes, arriba el Brunch Electrònic al Parc Nou de la capital de la garrotxa. Música electrònica durant tot el dia acompanyat de tallers, food trucks i fira d'entitats.