La recerca del graó perdut

La companyia Laika Entertainment s'ha guanyat un merescut prestigi en el panorama actual del cinema d'animació gràcies a apostes molt arriscades que sempre s'allunyen dels convencionalismes del gènere. Ho fan des del punt de vista tècnic, perquè s'endinsen en unes formes de representació que trenquen amb els cànons tradicionals, però també amb les històries, que apel·len a les essències dels clàssics per renovar-los. Seves són, per exemple, meravelles com Los Boxtrolls, Los mundos de Coraline, El alucinante mundo de Norman o Kubo y las dos cuerdas mágicas, a banda d'haver participat en la producció d'aquesta joia a reivindicar que és Bumblebee. Ara estrenen Mr. Link: El origen perdido, una deliciosa pel·lícula d'aventures que reivindica els fonaments del gènere i que torna a brillar per la seva concepció estètica. Segur que no rebentarà taquilles, però és un títol que a la llarga acabarà essent de culte.

El protagonista de la pel·lícula, Mr. Link, estava considerat el més gran investigador de mites i monstres fins que és posat en qüestió pel seu propi entorn acadèmic. Disposat a recuperar el prestigi, s'associa amb un explorador, Lionel Frost, i una intrèpida aventurera, Adelina Fortnight, per tal de trobar el mític graó perdut, una misteriosa criatura que permetria entendre l'origen de la nostra espècie.

Amb un irresistible esperit aventurer i un notable sentit de l'humor, Mr. Link: El origen perdido aconsegueix agradar per igual a audiències de totes les generacions en una història que fa moltes picades d'ullet als grans títols del gènere. L'esplèndid planter de veus de la versió original compta amb Hugh Jackman, Zoe Saldana, Stephen Fry, David Walliams, Zach Galifianakis, Timothy Olyphant, Matt Lucas i Emma Thompson, mentre que la banda sonora ve firmada pel compositor habitual dels germans Coen, Carter Burwell.