«Men in Black International»: Missió: Salvar la Terra

La saga Men In Black mai ha gaudit del culte que es mereix, però va ser una màquina inapel·lable de fer diners. Ara ens arriba aquest spin-off que també funciona a mode de reboot i que busca obrir una franquícia per a una nova generació d'espectadors. Mantenint, això sí, tots els trets característics de les pel·lícules originals.

Ja fa més de dues dècades de l'estrena de la primera Men In Black, on Will Smith i Tommy Lee Jones treballaven per a una organització secreta del Govern que es dedica a torpedinar amenaces extraterrestres. A la tercera part, la millor, descobríem que l'agència no només operava des de Nova York, sinó que tenia oficines a tot el món i que la de Londres estava dirigida per l'agent O, una dona amb les idees molt clares sobre com s'han de combatre els atacs alienígenes. En aquesta nova entrega de la saga, O aparella una de les seves agents més prometedores, M, amb l'imprevisible H, conegut pels seus mètodes poc ortodoxos. Plegats hauran de fer front al pitjor dels enemics que ha tingut mai l'agència: un infiltrat.

Dirigida per F. Gary Gray, autor de films d'acció tan recomanables com The italian job o The fate of the furious, Men In Black International destaca per la seva posada al dia del llenguatge d'una saga que sempre ha sabut trobar el perfecte equilibri entre el respecte als clàssics i la caricatura del gènere. Chris Hemsworth i Tessa Thompson, que ja van demostrar la seva química fent de Thor i Valquíria a l'univers Marvel, són els protagonistes de la pel·lícula, que compta amb grans secundaris com Liam Neeson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall i Emma Thompson.

