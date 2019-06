Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Un Festivalot per a tota la família

Dissabte 15 i diumenge 16

Dissabte i diumenge, Girona acull la cinquena edició del Festivalot, un esdeveniment pensat per al públic familiar amb propostes musicals i d'oci. Doctor Prat, Obeses, Reggae per Xics, Joan Dausà i Hits per a nadons, El Pot Petit, Xiula, Macedònia, The Sey Sisters, Nyandú o Natxo Tarrés & The Wailers (concert tribut a Bob Marley); així com les sessions de dj que faran Lluís Gavaldà i Joan Colomo o els concerts de The New Raemon i Jordi Tonietti seran algunes de les propostes de què es podrà gaudir aquest cap de setmana entre la Devesa i l'Auditori de Girona. Com a novetat, el festival estrena enguany el Festivalot Market, un espai comercial al Palau de Fires de Girona amb activitats i serveis per al públic familiar. El servei de food trucks també s'amplia per cobrir la demanda de les darreres edicions.

Pavvla al Terracotta Museu de La Bisbal d'Empordà

Dissabte 15, 20.30 h

En la seva aposta pels nous formats, el Festival ÍTACA, Cultura i Acció, amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i del Terracotta Museu de Ceràmica, proposen una nit cultural que inclourà diverses propostes d'oci i que culminarà amb el concert de Pavvla, que presenta el seu nou disc Secretly hoping you catch me looking.

Fira dels Indians Americanos a Lloret de Mar

Divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16, durant tot el dia

La fira dels indians vol fer un viatge al passat, durant aquests dies, recordar aquelles èpoques, i les seves gents, amb demostracions d'oficis, animacions teatrals, mercats d'artesania, exposicions de productes d'ultramar, visites guiades per ensenyar el patrimoni artístic heretat dels indianos, concerts i degustacions.

Festival de cervesa artesana al Parc de la Copa de Girona

Divendres 14 i dissabte 15, de 18 h a 24 h (divendres) i de 12 h a 24 h (dissabte)

Birra a Mà és un festival referent de la cervesa artesana, amb la participació dels millors productors de les nostres comarques. Una festa del bon menjar i del bon beure. La festa comptarà amb cervesa artesana local, degustacions gastronòmiques, zona de lleure amb taules i cadires, mostra de maridatges, concerts i actuacions musicals.

Fira Street Food Summer a la Zona del Port de Llançà

Dissabte 15, de 7 a 23 h

Llançà celebra aquest dissabte la cinquena edició de l'Street Food Summer, que tindrà lloc al port del municipi. Aquesta activitat, una iniciativa dels restaurants de Llançà amb la col·laboració de l'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Llançà, proposa una oferta de 22 tapes a càrrec de 12 establiments locals, amb música i animació.

Teatre «Animals de companyia» a l'Orfeó Popular Olotí d'Olot

Dissabte 15, 18 h i 20 h

Una Càpsula de Teatre representa aquest dissabte a l'Orfeó Popular Olotí l'obra Animals de companyia. Una colla d'amics es reuneix per celebrar un sopar de benvinguda el dia que la Beth torna a casa després d'haver estat ingressada per un trastorn psiquiàtric durant dos mesos. Però la festa es complica quan un dels amics confessa un secret.

Festa Major per a tots els públics a Cassà de la Selva

De divendres 14 a dimarts 18, durant tot el dia

Cassà de la Selva enceta aquest divendres la seva festa major. En total seran cinc dies en els quals els carrers del municipi s'ompliran d'activitats per a tots els públics. No hi faltaran la cercavila de la civada, el repic de campanes, el popular correbars, la música en directe -amb grups com Buhos o Pelukass- els balls populars o l'animació infantil.

Fira la plantada de l'arròs a Mas Carles de Pals

Dissabte 15 H, a partir de les 10 h

El Mas Carles de Pals serà l'escenari de la 6a edició del Planta't a Pals. Desenes de persones es trobaran a les 10 del matí per tal de participar en l'esperat esmorzar de pagès. Poc després de l'esmorzar, a les 11 del matí, arrencarà el moment més singular de la jornada: la plantada tradicional de l'arròs.

Teatre «Ventura» al Centre Fraternal de Palafrugell

Diumenge 16, 17.30 h i 20.30 h

Ventura és teatre de proximitat, on el públic està tant a prop que pot gaudir d'unes interpretacions més pròpies del cinema que del teatre. De fet, la majoria d'espectadors se senten dins d'una pel·lícula, dins de la vida. Són els efectes d'un teatre vivencial, on art i vida es confonen per proporcionar al públic una experiència insòlita i diferent.

Núria Graham presenta nou disc al Castell Gala Dalí de Púbol

Divendres 14, 10 h

A les 10 de la nit al Castell Gala Dalí de Púbol, la cantant i compositora Núria Graham debuta a l'ÍTACA, amb un concert en el qual presentarà en directe el segon disc d'estudi publicat, Does It Ring a Bell? (El segell del Primavera, 2017), un treball ple de maduresa malgrat la seva joventut.

Dia Universal de la Sardana

Diumenge 16, durant tot el dia

El Dia Universal de la Sardana compta enguany amb fins a 30 activitats sardanistes repartides per tot el territori. En concret són 5 aplecs, 22 ballades i 3 concursos de sardana esportiva. Curiosament, aquesta és una de les dates de major concentració de concursos d'enguany. Els sardanistes d'arreu de Catalunya i l'exterior podran commemorar aquesta jornada al so de la sardana unitària: Blanes Festiu, de Josep Maria Albertí.

Sortida a la Muntanya del Mas Bou a Santa Cristina d'Aro

Diumenge 16, 9.00 h

Des de Santa Cristina d'Aro, s'organitzen diferents sortides guiades per a conèixer l'entorn que envolta el municipi i la riquesa natural. Cal anar ben calçat, amb roba esportiva i ben protegit del sol. La sortida és a les 9 del matí des de l'aparcament de la zona esportiva.

Fira de les Herbes i de la Cuina del Bosc a Setcases

Dissabte 15 i diumenge 16, durant tot el dia

Setcases acull aquest cap de setmana la fira d'herbes i flors d'alta muntanya i la cuina del bosc, amb menús gastronòmics per a diferents restaurants de la població, així com una fira d'herbolaris, parades de mercat, exposicions i diferents tallers i demostracions d'oficis.

Fira Flor a Vilanant

Diumenge 16, durant tot el dia

La pluja va obligar a postposar la Fira Flor per a aquest cap de setmana. Vilanant s'omplirà de plantes, flors i activitats relacionades amb la primavera i les flors.

Germà Negre a la Plaça Major d'Olot

Dissabte 15, 22 h

El grup banyolí Germà Negre portarà festa i gresca al centre d'Olot aquest dissabte, amb motiu de la Shopping Night. El grup presenta el seu nou disc «Molt de porc i poca salsitxa».