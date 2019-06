Retorn a l'adolescència

L'èxit de Big va portar la comèdia nord-americana a apostar fort per les pel·lícules amb gent adulta que es despertava petita, o de petits que es despertaven grans, o bé que intercanviava el seu cos amb una altra persona més jove, fos el fill, el veí o un infant que passava per allà. És una tendència cíclica, perquè quan semblava que estava superada, va i apareix un film que ho torna a posar de moda. Va passar amb Ponte en mi lugar, amb El somni de la meva vida o amb Un altre cop 17, pel·lícules que tenen una estructura gairebé idèntica (totes són faules morals en què els o les protagonistes aprenen a entendre qui eren, qui són i com són les persones properes, a respectar la mirada generacional i a valorar la pròpia vida, bla, bla, bla) i que només s'acaben diferenciant en el to, és a dir, en les capes d'irreverència del seu sentit de l'humor, cap d'elles, diguem-ho ja, tenen la categoria de Big, que no para de guanyar solvència amb el pas del temps perquè el seu estil tragicòmic l'ha allunyat sempre de l'operació comercial a l'ús. Ara el subgènere torna a agafar força amb Pequeño gran problema, que aposta obertament per un humor gruixut però amb la novetat d'integrar-lo en una context més feminista de l'habitual. La qual cosa és una molt bona notícia, perquè com molt bé va demostrar La boda de mi mejor amiga no està escrit enlloc que els gags eixelebrats i passats de rosca siguin patrimoni exclusiu de la mirada masculina.

La protagonista del film és Jordan Sanders, una executiva que es prepara per afrontar el repte laboral més gran de la seva vida. És coneguda pel seu caràcter difícil i perquè ha renunciat a la seva vida personal per poder triomfar en un món on els prejudiucis masclistes estan a l'ordre del dia. Però les coses es compliquen molt quan, un bon dia, es desperta dins el seu cos de quan tenia 13 anys. Amb el temps en contra, perquè la feina requereix que recuperi el seu aspecte, i amb l'ajuda de la seva assistent, l'única que la coneix prou com per creure's la transformació, Jordan haurà de descobrir per què torna a ser una adolescent i, sobretot, trobar la manera de recuperar la seva vida adulta. Dirigida per la també guionista Tina Gordon Chism, que fins ara només havia firmat la desigual Peeples, Pequeño gran problema destaca principalment per la sintonia entre les seves tres actrius protagonistes Regina Hall, Issa Rae i Marsai Martin, una habitual de la sèrie Black-ish.