Nomad Festival a Sant Feliu de Guíxols: Tota la informació

Nomad Festival, l'esdeveniment que fusiona diferents disciplines culturals en un mateix espai a l'aire lliure, torna per quart any consecutiu a Sant Feliu de Guíxols coincidint amb l'inici de l'estiu i la celebració de la revetlla de Sant Joan. Del 21 al 24 de juny, oferirà una programació de quatre dies amb concerts en viu, programació familiar, una selecció de foodtrucks, un ampli Market de moda i complements.

El retorn de Nomad Festival a Sant Feliu, després de la col·laboració la Setmana Santa passada amb el Mercat del Brunyol, arrencarà divendres 21 a partir de les 17.30 h, i estarà obert del 22 al 24 de juny durant tot el dia. Com sempre, a més, serà d'entrada gratuïta. La programació oferirà una combinació d'oci diürn i nocturn per a totes les edats i perfils, i s'agruparà en quatre àmbits: la música en directe; els foodtrucks amb streetfood d'arreu del món; el Petit Nomad, el programa d'entreteniment per a tota la família; i l'espai Market, ideal per descobrir noves marques independents.

Música en viu i revetlla de Sant Joan

La música tindrà un protagonisme destacat de l'experiència Nomad a Sant Feliu, amb una programació carregada de ritme i que tindrà el seu punt culminant durant la revetlla de Sant Joan, amb festa fins a les cinc de la matinada. S'han programat un total de tres concerts i quatre sessions DJ, en diferents moments del dia i ambients, amb l'objectiu d'oferir entreteniment de qualitat durant els quatre dies de festival.

El tret de sortida el donarà la sessió DJ amb espectacle de Jami Jamp, que sonarà el divendres 21 de juny (23 h). L'espectacle de The Soul Man Quartet, que presentarà les seves versions de clàssics del R&B, funk i soul, serà el concert central del dissabte 22 de juny, en què també estan previstes tres sessions DJ: una sessió vermut de 13 a 17 h, la sessió aftersun de 19 a 21 h i el fi de festa amb DJ Discommon a partir de la una de la matinada.

Diumenge 23 de juny el Nomad Festival es prepara per celebrar la nit més màgica de l'any amb una proposta plena de música en directe. El primer plat fort de la nit seran el grup de versions Big Mouthers, un dels noms d'èxit de la ruta Nomad, que actuaran a partir de la mitjanit. La festa continuarà amb Disco Move It a partir de les dues de la matinada. Dilluns 24 de juny, el punt final de quatre dies de Nomad Festival el posaran Buena Onda, amb les seves personals versions dels èxits de diversos gèneres.

Un Petit Nomad renovat

Els més petits també trobaran a Nomad Festival un espai pensat per a ells, amb la completa programació familiar del Petit Nomad. Als Jardins de Juli Garreta trobaran del 22 al 24 de juny diferents tallers de manualitats, jocs guiats, pinta cares, tallers de malabars i diverses sorpreses.

Els tallers i activitats del Petit Nomad estaran oberts a partir de dissabte des de les 12 h del migdia i fins a les 22 h de la nit. L'accés a totes les activitats d'aquest espai infantil tindrà un preu de 5 euros, que permetran gaudir de tots els tallers i jocs que es desitgi durant un mateix dia.

La programació familiar de Nomad Festival va encara més enllà, i inclou cada dia diversos espectacles d'animació totalment gratuïts. Durant els quatre dies, podran gaudir, entre d'altres, de jocs d'aigua per donar la benvinguda a l'estiu, dels conta contes del pallasso Eudald Casals, discoteca infantil o un espectacle d'acrobàcies i malabars. A més, Els Imperdibles s'encarregaran d'animar el Nomad, tant per a grans com per a petits, amb les seves propostes itinerants i interactives.

Una experiència de shopping i gastronomia

Nomad Festival tornarà a apostar a Sant Feliu de Guíxols per una nova forma d'anar de compres, en un ambient únic a tocar del mar Mediterrani. L'equip de Market ha fet una acurada selecció d'una quarantena de marques de moda, disseny i artesania, que es podran veure del 21 al 24 de juny. El Nomad Market continuarà aquest 2019 apostant per les marques locals, propostes originals i úniques, i conceptes com l'slowfashion.

Passar una bona estona a l'aire lliure amb un bon àpat i una copa formen part també de la filosofia de Nomad Festival. Per això, als Jardins de Juli Garreta s'instal·laran setze foodtrucks amb propostes de menjar de qualitat i representatius de diferents gastronomies del món. Els nostres col·laboradors, Estrella Damm, Vermuts Miró i Schweppes estaran també presents en la barra que estarà oberta durant tot el dia a l'exterior, juntament amb diversos espai chill out a l'aire lliure on passar una estona tranquil·la, acompanyats d'una selecció de música ambient molt cuidada i pensada per a diferents moments de la jornada.

Una temporada plena de novetats

Nomad Festival va néixer de la voluntat d'unir diferents disciplines culturals i fer-les itinerants per diferents poblacions catalanes per estendre l'experiència Nomad arreu del territori. Aquesta és la quarta edició consecutiva de Nomad Festival als Jardins de Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols, una de les parades més consolidades al calendari de l'esdeveniment.

Aquest 2019 Nomad Festival ja va visitar recentment el Baix Empordà amb la col·laboració amb el Mercat del Brunyol de Sant Feliu el passat mes d'abril. Aquesta nova temporada, que s'allargarà fins al setembre, tindrà com a novetat Nomad Xperience, deu dies de festival a l'Avellana de Mas de Cabré, a Riudecols (Baix Camp) del 8 al 17 d'agost. El calendari de Nomad Festival continuarà a Miami Platja (21-25 agost), Guissona (6-8 setembre) i Salou (12-15 setembre).