La casa de la por

El novel·lista britànic Ramsey Campbell està molt vinculat a la bona salut del gènere fantàstic espanyol gràcies a dues adaptacions que, cadascuna a la seva manera, són objecte de culte entre els aficionats al gènere. Una, la més popular, és Els sense nom, que a banda de catapultar el nom de Jaume Balagueró manté intacte el seu sentit de les atmosferes malsanes i l'exploració d'un terror basat en la figura infantil; l'altra, de menys èxit però molt reivindicable, és El segon nom, òpera prima de Paco Plaza i un embolcallant thriller sobre infanteses perdudes. Com es pot veure, Campbell té una sèrie de trets característics i molts d'ells tornen a donar-se cita a La influencia, adaptació d'un llibre seu que també tracta la cara més tèrbola dels primers anys de la nostra vida, les seqüeles que té a la vida adulta i la pervivència dels respectius fantasmes.

Dirigida per Denis Rovira van Boekholt, foguejat fins ara en curtmetratges tan recomanables com Ángel, Lazarus taxón i El grifo, La influencia comença quan una sèrie de circumstàncies porten l'Alicia a tornar a la mansió on va créixer, un centre d'acollida on les infanteses eren qualsevol cosa menys plàcides. Hi torna amb el seu marit i la seva filla Nora, de nou anys. En arribar-hi, el primer que fa és visitar la Victoria, l'antiga institutriu de la mansió, que va entrar en un coma profund i viu connectada a una màquina. L'estada es fa dura, sobretot, perquè l'Alicia veu reobertes velles ferides i records traumàtics que creia superats. Però la cosa fa un gir encara més terrorífic quan la Nora comença a sentir una estranya fascinació per la Victoria, que continua tenint una influència sobre la casa que traspassa tots els límits de la raó.

Plena d'ensurts propis de les adaptacions de Campbell (en ell, cada corredissa d'una nena o un nen adopta unes connotacions terribles), La influencia destaca també per la talla del seu repartiment, encapçalat per Emma Suárez, Manuela Vellés, Maggie Civantos, Claudia Placer, Mariana Cordero, Ramón Esquinas, Bianca Kovacs, Daniela Rubio i Alain Hernández.