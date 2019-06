Corpus: actes a les comarques gironines

Durant segles, les processons van caracteritzar al festivitat catòlica de Corpus Christi, destinada a venerar l'eucaristia. Tanmateix, amb el temps aquestes desfilades religioses es van anar barrejant amb festes i tradicions populars que encara perduren a dia d'avui. La tradició marca que el Corpus Christi es faci just passats 60 dies del Dilluns de Pasqua. Enguany, se celebra amb la recent entrada de l'estiu i amb regust a revetlla de Sant Joan.

Aquests són alguns dels actes que se celebren avui a les comarques gironines

MISSA I PROCESSÓ A GIRONA

- A les 7 de la tarda a la Catedral, solemne missa major. Cants a càrrec de la Capella de Música de la Catedral, dirigits per Mn. Frederic Pujol, mestre de capella.

- Tot seguit sortirà la Processó del Santíssim per la porta principal de la Catedral i baixant l'escalinata arribarà fins a la basílica parroquial de Sant Feliu on, cap a 2/4 de 9 del vespre, es farà una pregària d'adoració i acabarà la processó amb la benedicció del Santíssim i la reserva. La celebració serà presidida pel bisbe Francesc. En el recorregut de la processó es fan diverses catifes florals confeccionades per algunes de les Confraries de Setmana Santa de Girona.



BLANES

- A partir de les 12 del migdia catifes florals pel carrer Nou, un tram del carrer Ample, un tram del Raval Nord i la plaça Mossèn Joan Quer.

- A 2/4 de 7 de la tarda processó de Corpus.

CASSÀ DE LA SELVA

A partirde les 7 de la tarda al carrer Puig Aldric missa i processó de Corpus amb l'acompanyament dels gegants i celebració dels 30 anys de Càritas Cassà.

OLOT

A les 12 del migdia a la plaça Major ball dels gegants amb motiu de la festivitat de Corpus i després la sardana.

PALAMÓS

- A les 11 del matí, al carrer Molins, festivitat de corpus.

- A les 12 del migdia, missa i després celebració de la processó i benedicció, al parc del convent dels Agustins.

SANT FELIU DE PALLEROLS

- Al matí, pels carrers del poble, exposició de catifes florals.

- A 3/4 d'1 del migdia, processó de Corpus acompanyada pels Cavallets, Gegants i la Mulassa.

- A partir de les 6 de la tarda, a la Plaça el Firal, audició de sardanes amb la cobla La Principal d'Olot i ball de Cavallets, Gegants i Mulassa.

Actes arreu de Catalunya

Arreu de Catalunya la festivitat es manté present amb festes com la Patum de Berga o l'"ou com balla" de Sitges, Reus o Tortosa, que consisteix a fer ballar un ou damunt el brollador d'aigua d'una font com si simbolitzés el moment de l'elevació o fent referència a Crist.