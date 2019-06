Els millors plans per al cap de setmana a les comarques gironines

El festival Ítaca arrenca a la platja de l'Estartit

Com ja comença a ser tota una tradició, el cap de setmana de Sant Joan arriba a la platja de l'Estartit la gran festa del festival Ítaca Cultura. Els Catarres, Roba Estesa, Lildami, Serial Killerz acompanyaran les Oques Grasses el 23 de juny. Berri Txarrak, Doctor Prats, Iseo & Dodosound with The Mousehunters, Vandal i Pupil·les formen el cartell del dia 22 de juny. D'aquesta manera, el festival ÍTACA presenta el millor cartell de la seva història per aquesta doble nits de concerts, ampliant el nombre de grups participants fins a la desena i potenciant el nivell dels artistes que hi participen per consolidar la proposta com la primera gran festa de l'estiu a la Costa Brava. Els abonaments per als dos concerts així com les entrades per la nit de Sant Joan s'han exhaurit.

Palamós: Una festa major molt musical

Xalaro, un festival per al públic familiar a Platja d'Aro

Sisena edició del Festival Xalaro de Platja d'Aro, el cap de setmana 21, 22 i 23 de juny de 2019 el primer de la Costa Brava dedicat al públic familiar, enguany amb un programa artístic de 16 espectacles de música, circ, màgia, acrobàcia, clown, dansa i instal·lacions interactives, una gimcana per a tots els públics i un gran cloenda coincidint amb el Gran Castell de Focs Artificials la nit de sant Joan, des de la zona de Cavall Bernat de la Platja Gran. Com a trets característics es manté la gratuïtat de les actuacions i dels espais participatius, i es consolida el Passeig Marítim i la Plaça Major com a espais escènics dels espectacles, concentrats en la franja horària de tarda-vespre.

Nomad Festival a Sant Feliu de Guíxols

Nomad Festival, l'esdeveniment que fusiona diferents disciplines culturals en un mateix espai a l'aire lliure, torna per quart any consecutiu a Sant Feliu de Guíxols coincidint amb l'inici de l'estiu i la celebració de la revetlla de Sant Joan. Del 21 al 24 de juny, oferirà una programació de quatre dies amb concerts en viu, programació familiar, una selecció de foodtrucks, un ampli Market de moda i complements.

Revetlla amb castell de focs a Platja d'Aro

La Platja Gran de Platja d'Aro (al nord, a la zona de Cavall Bernat), s'il·luminarà diumenge amb un espectacular castell de focs d'artifici. Aquesta iniciativa de la regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro s'emmarca, d'una banda, en un llarg cap de setmana ple d'activitats al municipi; i de l'altra, també esdevé l'inici del programa d'estiu al municipi.

La flama del Canigó arriba a Girona

Coincidint amb la nit de la revetlla de Sant Joan, Girona celebrarà l'arribada de la Flama del Canigó. A 2/4 de 6 de la tarda hi haurà la sortida del seguici de la Flama de plaça Independència. Durant el recorregut hi haurà exhibicions, amb la participació de la Fal·lera Gironina, Gegants de Santa Eugènia, Marrecs de Salt, Diables de l'Onyar i GEiEG. Està previst arribar a les 6 de la tarda a la plaça del Vi.

Processó de Corpus a Girona

El diumenge 23 de juny se celebra la festa de Corpus. Com cada any hi ha prevista una processó que sortirà de la Catedral a partir de les 20 h i anirà fins a l'església de Sant Feliu.

Les Confraries de Setmana Santa de la ciutat confeccionaran una catifa a l'interior de la Catedral, el dissabte 22 de juny, i el diumenge 23, se'n confeccionaran 8 més al carrer: davant la Casa Pastors i a la plaça de Sant Feliu, des del Portal de Sobre Portes fins a l'entrada lateral de l'església de Sant Feliu.

Els grans musicals arriben a Olot

La Coral Gaia proposa aquest dissabte una selecció dels millors musicals des de 1957 al 2010. Una vegada més, totes les noies del cor han triat les cançons, dissenyat la posta en escena, confeccionat el vestuari, muntat les coreografies i la il·luminació. No hi faltaran temes clàssics de musicals com Grease, West Side Story, Cats, El Rei Lleó o Els Miserables, entre molts altres.

El bon temps convida a visitar les platges de la Costa Brava

El primer cap de setmana d'estiu arriba amb temperatures pròpies de l'època. Tots tenim la nostra platja preferida on anar a distrutar del dia i refrescar-nos. En uns dies amb molts visitants al nostre litoral, us convidem a descobrir noves platges en el nostre especial Costa Brava. Hi trobaràs inofrmació de totes les platges, propostes per gaudir del territori, i la programació dels festivals d'estiu.

