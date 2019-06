Revetlles de Sant Joan a les comarques gironines: l'agenda més completa

Festa, diversió, foc, sopars populars i molta música faran acte de presència arreu de les comarques gironines per viure intensament la nit més curta de l'any. A molts municipis la nit de Sant Joan coincideix amb festes majors, sobretot a la costa, on les fogueres i la gresca seran els protagonistes.

LA REVETLLA A LA CIUTAT DE GIRONA

Rebuda de la flama del Canigó i cercavila de gegants

17.30 h Inici del seguici de la Flama des de la plaça de la Independència. Recorregut: Plaça de la Independència, carrer de Santa Clara, Pont de Pedra, plaça del Vi.

Hi participen diverses entitats culturals de la ciutat.

18 h Arribada de la Flama i del seguici a la plaça del Vi.

Ball de l'àliga, lliurament del quinqué amb la Flama a l'Ajuntament perquè presideixi el balcó del consistori tota la nit, actuació entitats de la cercavila, lectura del manifest i distribució de la Flama, i traca final dels Diables de l'Onyar.

19 h Trasllat de la Flama cap a la revetlla de Fora Muralla.

Revetlla al Barri Vell de Girona

L'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell organitza un sopar popular a la plaça dels Jurats. A les 18 h hi haurà un taller de fanalets per a nens i nenes. El sopar arrencarà a les 21 h i a les 23 h començarà el concert de final de festa amb The Funk Boss Brothers, que oferiran un repertori de clàssics de funk, disco i soul-rock.

Foc a la feixa - Revetlla popular

Les Ribes del Ter s'omplirà d'activitats i música, amb les actuacions de President Xai, The Penguins, Karamba i Dj Muka. També hi haurà activitats de tarda i un sopar popular. El concert començarà a les 23 h i s'allargarà fins ben entrada la matinada.

Foguera i revetlla de Sant Joan a Fontajau

Com cada any, l'Atlètic Club Sant Ponç, coincidint amb la festa major del barri de Fontajau, encén la tradicional foguera de Sant Joan, i ho fa a l'aparcament del carrer de la Font de l'Abat (a la rotonda del pont de la Barca).

També a Fontajau, l'associació de veïns organitza la revetlla de Sant Joan, aquest any, amenitzada pels conjunt Slalom. A la mitja part, castell de focs al parc de la Guingueta, Radio Hits i per acabar hi haurà cava, coca de Sant Joan i seques de Fontajau.

Festa de Vista Alegre

Torna la festa major del barri de Visat Alegre - Carme, plena d'activitats per a tots els públics: festival de dansa, campionat de botifarra i de petanca, jocs infantils, batucada i cercavila i com que coincideix amb la revetlla de Sant Joan, recollida de la Flama del Canigó, espectacle de foc amb els Dimonis del Ter i encesa de la foguera de Sant Joan, sopar de revetlla i ball amb Els hits de la teva vida.



REVETLLES A LES COMARQUES GIRONINES



BANYOLES

A partir de les 7 de la tarda a la plaça Miquel Boix revetlla i festa popular amb arribada de la flama del Canigó acompanyada amb música africana Alfro Djembre, encesa amb el castell de la colla desl Esperxats, sopar i música amb Canela N'drama, Ruc'n'roll i PD Xispete.

BEGUR

A partir de les 9 de la nit a Sa Riera celebració de la revetlla.

BLANES

- A 2/4 de 7 de la tarda al passeig de Cortils i Vieta berenar, conta contes i tallers infantils.

- A les 7 de la tarda ball de gegants.

- A 2/4 de 9 de la nit encesa de la foguera.

- A 1/4 de 10 de la nit sopar popular.

- A 2/4 d'11 de la nit balls tradicionals i batucada.

- A les 11 de la nit concerts.

BOADELLA D'EMPORDÀ

A 2/4 de 9 de la nit foguera, sopar popular i després ball amb dj Montes.

CAMPDEVÀNOL

- A partir de les 5 de la tarda, a la plaça de la Dansa, espectacles infantils i música amb Lo Pau de Pons.

- A 2/4 de 8 del vespre arribada de la flama del Canigó a la Plaça de la Dansa. Hi haurà parlaments i coca per a tothom.

- A la Plaça Coberta del barri de l'Estació, sopar popular i revetlla amb N'Rock-Cat.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

- A les 7 de la tarda a la llotja de la plaça Joan Alsina arribada de la flama del Canigó.

- A les 10 de la nit al passeig marítim encesa de la foguera.

- A les 10 de la nit al passeig marítim ball amb Nova Saturno i a les 12 focs d'artifici.

FIGUERES

- A 2/4 de 7 de la tarda des de la Cate i fins a la plaça de l'Ajuntament cercavila amb la colla Tramuntakada.

- A les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament manifest de la flama del Canigó amb Joan Antoni Poch.



HOSTALRIC

A 3/4 de 9 de la nit a la zona esportiva sopar i revetlla amb animació a càrrec d'Itinerant Dj.

LA JONQUERA

A les 10 de la nit arribada de la Flama al Centre Excursionista Jonquerenc i després recorregut des de la placeta de l'illa fins a la plaça de l'Ajuntament. Tot seguit els Diables de l'Albera i els Banyetes protagonitzaran, acompanyats pels Tambors de l'Albera, un espectacular Correfoc que s'iniciarà a la Plaça de l'Ajuntament, seguirà pel Carrer Major, la plaça i el carrer Àrias Comellas i finalment conclourà a l'aparcament del riu. Per tancar la nit, s'encendrà la foguera i concert de l'orquestra Moonlight a la Plaça Nova

L'ESTARTIT

- Foguera A les 8 del vespre arribada de la flama del Canigó.

- A 2/4 d'11 de la nit encesa de la foguera.

David Aparicio



LLANÇÀ

- A les 6 de la tarda arribada de la flama a la plaá Major.

- A les 10 de la nit a la platja del Port encesa de la foguera i tot seguit ball i música.

- A 2/4 d'11 de la nit al gimnàs de l'IES ball amb Si Fa Sol.

- A 2/4 de 12 de la nit al passeig Marítim ball amb Bananna Beach.

- A 1/4 d'1 de la matinada a la plaça del Port música amb dj Víctor Band.

OLOT

- A les 5 de la tarda a la plaça del Carme taller de fanalets.

- A les 6 de la tarda des de la plaça del Carme cercavila de la flama.

- A les 7 de la tarda rebuda de la flama a la plaça Clarà.

PALAMÓS

- A les 8 del vespre, al parc del Convent dels Agustins, arribada de la flama del Canigó.

- A les 11 de la nit, a la plaça de Mossèn Gumersind, ball de revetlla amb el grup SoFregit.

PALS

- A les 5 de la tarda, a l'aparcament del pavelló, espectacle infantil.

- A 2/4 de 9 del vespre, sopar popular i les 9, arribada de la Flama del Canigó.

- A les 10 del vespre, karaoke.

PERALADA

A les 9 de la nit al Casino sopar i espectacle «Blue Brothers i Aretha Franklin» amb motiu de Sant Joan.

PLATJA D'ARO

A 2/4 de 12 de la nit, a la Platja Gran (Cavall Bernat), castell de focs artificials.

ROSES

- A partir de 2/4 de 10 de la nit a la plaça de Catalunya revetlla de Sant Joan.

- A 1/4 d'11 de la nit a l'espigó de la platja de la Punta encesa de la foguera i posteiorment espectacle de focs artificials.

- A 3/4 d'11 de la nit a la plaça de Catalunya ball amb la Banda del Drac.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

- A les 10 de la nit al centre cívic Tueda sopar i revetlla amb Leo i Rosamari.

- A la nit a la plaça Salvador Espriu revetlla.

SANT JOAN DE LES ABADESSES

- A les 6 de la tarda, al claustre del Monestir, recepció de la Flama del Canigó.

- A les 9 del vespre, a la plaça Major, sopar-pícnic popular. Tot seguit, correfoc amb les Diablesses de Sant Joan i els xics.

- Seguidament, ball de revetlla amb Amadeus&Cia i coca i vi per a tothom.

SANT PERE PESCADOR

A la nit, al parc del Riu, arribada de la Flama del Canigó i celebració de la revetlla de Sant Joan.

TORROELLA DE MONTGRÍ

- A 3/4 de 8 del vespre espectacle infantil amb Jordi Tonietti a la plaça de la Vila.

- A 2/4 de 8 del vespre arribada de la tradicional flama del Canigó.