Xalaro a Platja d'Aro: tota la informació del festival per al públic familiar (21 al 23 de juny)

Sisena edició del Festival Xalaro de Platja d'Aro, el cap de setmana 21, 22 i 23 de juny de 2019 el primer de la Costa Brava dedicat al públic familiar, enguany amb un programa artístic de 16 espectacles de música, circ, màgia, acrobàcia, clown, dansa i instal·lacions interactives, una gimcana per a tots els públics i un gran cloenda coincidint amb el Gran Castell de Focs Artificials la nit de sant Joan, des de la zona de Cavall Bernat de la Platja Gran. Com a trets característics es manté la gratuïtat de les actuacions i dels espais participatius, i es consolida el Passeig Marítim i la Plaça Major com a espais escènics dels espectacles, concentrats en la franja horària de tarda-vespre. L'única excepció és l'espectacle de dansa Món maRTioska de Marta Casals, que per necessitats logístiques és l'únic que es fa en un espai interior -la Sala d'Actes de l'Ajuntament-, i que alhora és l'únic en horari de matí (diumenge 23 de juny 10.30 h) i també l'únic de pagament (2 euros/infant, aforament limitat)

El festival manté l'ambició en la programació amb 16 propostes de 15 companyies i artistes, entre els que destaquen Obeses, Peyu, Reggae per Xics, Cie Okidok, The Beatbix Collective o Xiula. El Festival Xalaro és una iniciativa de la regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro per consolidar l'acreditació del municipi com a Destinació Familiar. Per segon any consecutiu la programació s'amplia també a divendres tarda. Durant tres dies els espectacles combinen diverses tècniques i es reparteixen en cinc espais escènics del Passeig Marítim de Platja d'Aro, que prenen el nom d'elements marins: Cavallet de Mar, Cranc, Pop, Estrella i Peixet; i com a complement la Plaça Major de la vila -Medusa- situada a tan sols 50 metres de la façana costanera.

També es pot gaudir durant els tres dies de la gimcana On és en Xalarí? Una proposta que porta el nom de la mascota del turisme familiar del municipi: amb l'ajuda d'un plànol cal buscar-lo dibuixat en una dotzena de petites plaques instal·lades en els punts més emblemàtics de Platja d'Aro. En cadascuna hi ha un codi numèric que cal anotar en el mateix planell i, un cop completades totes, cal lliurar-lo a l'Oficina de Turisme on es rebrà un regal commemoratiu.



El programa complet



DIVENDRES 21 DE JUNY

Peyu

21 h · Espai El Cavallet de Mar (Platja Gran-Cavall Bernat)

Un recull dels seus millors textos i posats en escena amb el fil conductor d'una Festa Major. L'objectiu de l'espectacle és que la gent que no pugui anar a tots els actes de la festa, amb una horeta vegi una mica de tot. Evidentment tot plegat només és una excusa perquè finalment pugui dur a terme la ironia i l'humor al que ens té acostumats.

Obeses

22 h · Espai El Cavallet de Mar (Platja Gran-Cavall Bernat)

La diversitat estilística i temàtica segueix essent un tret diferencial de la música del quartet, així com la riquesa tímbrica i colorista del seu so, la reverència a la tradició musical, i una lírica enfocada a les reflexions existencials que remouen el nostre temps. Tornen els herois, torna la revolució, torna l'excel·lència.

DISSABTE 22 DE JUNY



Guixot de 8 (instal·lació interactiva)

17 h · Espai El Peixet (Passeig Marítim-c/Miramar)

Ara, cada joguina només serveix per una sola cosa i cada comandament dóna una sola ordre. Això fa que la nostra imaginació es vagi fent petita sense que ens en adonem. Cal doncs estimular-la i buscar una segona vida als objectes quotidians que ja no fem servir i que sempre havíem pensat que només servien per fer una sola cosa. És una petita revolució.



Circ Pistolet · Quan no tocàvem de peus a terra (circ)

17.30 h · Espai El Cavallet de Mar (Platja Gran-Cavall Bernat)

Un viatge en el temps a través dels records d'aquelles tardes de jocs i bones estones, a vegades rient, a vegades suant, però sempre gaudint, plens d'emocions genuïnes i de complicitat, buscant l'equilibri fràgil entre dues persones...

Shado (màgia)

18 h · Espai El Peixet (Passeig Marítim-c/Miramar)

Una jove promesa de la màgia a l'estat espanyol. Especialitzat en pickpocket, mentalisme i màgia urbana, els seus espectacles sempre sorprenen a tot tipus de públic. Ha participat i és un habitual en diferents programes de televisió. Un ampli domini de diverses disciplines de la màgia li permet adaptar-se perfectament a cada esdeveniment.

Galiot Teatre · Espai Munta Titella (instal·lació interactiva)

18 h · Espai El Pop (Passeig Marítim-c/ Església)

Un conjunt de taules de planxar amb porticons antics de masia es convertiran amb bancs de fuster on els infants hi muntaran les titelles animals. Dins de calaixos de velles tauletes, antics i reciclats, es trobaran les peces de fusta desmuntades i amb uns suports de ferro aniran muntant el titella amb uns cargols de fusta molt peculiars.



Duo Laos · Otros aires (acrobàcia)

18.30 h · Espai Estrella de Mar (Passeig Marítim-c/ Verdaguer)

Espectacle d'acrobàcia en duo, tango i comèdia. Un viatge a un univers argentí, creant un ambient únic amb picardia i humor. Una invitació a conèixer i endinsar-se en el món d'una parella amb marcades característiques pròpies i d'un país a on l'acceptació de la inestabilitat i la presència de la flexibilitat és fonamental per a subsistir.



Reggae per xics

19 h · Espai El Cavallet de Mar (Platja Gran-Cavall Bernat)

Partint de l'estació espacial Kingston i amb l'ajuda del coet RPX-1 visitaran diversos planetes descobrint cançons, ritmes i instruments en un viatge interestel·lar ple de música i diversió. Una banda de 10 músics que mantenen la seva proposta on música, humor i pedagogia es donen de la mà.



Los Flamingos Company · Sueños de Acapulco (clown)

20.30 h · Espai Estrella de Mar (Passeig Marítim-c/ Verdaguer)

Dos personatges ben diferents i absurds presentaran el que serà el show més important de les seves vides. El fanatisme i la exageració satiritzant estereotips amb delirant estil personal. L'èxit i el fracàs de les seves carreres es troben cara a cara en un mateix moment i espai. Un univers artístic únic de dos personatges units per les mateixes passions: la cultura centre-americana, les novel·les romàntiques i la lluita lliure.



The Beatbox Collective

21 h · Espai El Cavallet de Mar (Platja Gran-Cavall Bernat)

Una explosió de sonoritats que no us deixaran indiferent, com tampoc ho van fer al jurat que els va proclamar Campions del Món l'any 2015. Un espectacle potent, dinàmic i divertit per al·lucinar amb les increïbles capacitats sonores que sorgeixen de les seves boques. Tota una experiència!



Silent Disco Kids (instal·lació interactiva)

21 h · Espai El Cranc (Passeig Marítim-c/ Marina)

Una discoteca on hi regna un silenci absolut? On la música t'arriba directament i la gent balla però no se sent res? On tothom es mou a un ritme diferent? On un color, una mirada, un moviment et connecten en un instant de felicitat absoluta? Pares i fills gaudeixen d'una experiència única escoltant i ballant al ritme de diferents cançons, aportant un espectacle innovador i contemporani.

DIUMENGE 23 DE JUNY

Marta Casals · Món maRTioska (dansa)

10.30 h · Espai La Medusa (Sala d'actes de l'Ajuntament)

Espectacle de dansa per a nens i nenes de 3 a 6 anys.

La maRTioska és la ballarina d'una caixeta de música. A la maRTioska ningú li ha preguntat si voldria estar tancada en una caixeta. En realitat, a la maRTioska, li encantaria viatjar i veure món. Quan s'avorreix, la maRTioska intenta imaginar-se com seria la seva vida si fos una ballarina de debò, com les que dansen als teatres, als auditoris, per les places o pel carrer!

Places limitades: 60 infants. Màxim de dos acompanyants adults per infant. Tiquets: 2 euros. Inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme (T 972 817 179 · turisme@platjadaro.com)

Guixot de 8 (instal·lació interactiva)

16 h · Espai El Peixet (Passeig Marítim-c/ Miramar)

Ara, cada joguina només serveix per una sola cosa i cada comandament dóna una sola ordre. Això fa que la nostra imaginació es vagi fent petita sense que ens en adonem. Cal doncs estimular-la i buscar una segona vida als objectes quotidians que ja no fem servir i que sempre havíem pensat que només servien per fer una sola cosa. És una petita revolució.

Mireia Miracle · Rojo (clown)

18 h · Espai El Peixet (Passeig Marítim-c/ Av. de la Pau)

Una pallassa surt de l'interior de la seva maleta, converteix al públic en la seva família i s'acomiada d'ell carregada d'il·lusió i moltes rampoines. Però el viatge serà interromput per un obstacle, una frontera. Aquest límit serà el que li permetrà el joc, la dansa i les diferents maneres per enfrontar allò que s'interposa en el seu camí. El públic serà durant tot el viatge part de l'espectacle.

Xiula

19 h · Espai La Medusa (Plaça Major)

Un espectacle que pretén fer viure un moment festiu i de celebració combinant la música, les dinàmiques i una posada en escena fresca i amb sentit de l'humor. El públic esdevé còmplice i viu una experiència espontània de balls, moviments i accions en un compartir familiar.

Cie Okidok

20 h · Espai Estrella de Mar (Passeig Marítim-c/ Verdaguer)

Xavier Bouvier i Benoit Devos formen Okidok, una companyia Belga que utilitza tècniques de circ, teatre i sobretot humor. L'objectiu de la Companyia és entretenir, divertir a través del la comicitat del clown. Una multi-premiada companyia de referència i reconeguda mundialment que ha emplenat d'humor els escenaris, teatres i carrers d'arreu del món.