Els millors plans del cap de setmana

Pau Vallvé presenta disc

El músic barceloní –i també una mica banyolí– Pau Vallvé presenta, en el marc del festival (a)phònica, un nou capítol del seu personal diari de bord: Life vest under your seat (autoeditat, 2019). Explosiu, elèctric, però alhora introspectiu, aquest salvavides particular consta de dotze cançons que destil·len la seva característica mescla d'emocions.

Fira titelles per a tots els públics a Sant Martí Vell

Els titelles tornen a ser aquest cap de setmana els grans protagonistes de la fira que se celebra a Sant Martí Vell. Un esdeveniment per a petits i grans, on tothom podrà gaudir d'històries diverses, farcides de màgia i humor com les propostes que presentaran la Cia. Oliveira Salcedo, Genovese, Xavier Bobés, la Cia. Guixot de 8 o Tanaka Teatre.

Fira viatge als temps medievals de Llançà

Per novè any consecutiu, l'Associació de Comerciants i l'Ajuntament de Llançà organitzaran dissabte i diumenge la 9a Fira de l'Abat. L'activitat es concentrarà als carrers principals del Casc Antic i consistirà a oferir tota una sèrie d'activitats pròpies d'un mercat medieval. Al llarg dels dos dies hi haurà animació, espectacles d'aus rapinyaires, jocs gegants...



Festival la tradició i la cultura de l'undàrius a Girona

Fins aquest diumenge, Girona acull una nova edició del festival de cultura popular, l'Undàrius. Un festival amb vocació transfronterera i dedicat a la cultura popular i tradicional, catalana i occitana però també obert i connectat amb les altres cultures d'Europa. Undàrius vol ser una programació que es faci el seu lloc dins l'oferta cultural de l'euroregió definida pel triangle Barcelona-Tolosa-Montpeller dins la qual Girona hi ocupa una posició privilegiada. Com cada any, el festival proposa tallers, cursos, concerts de música tradicional, balls i espectacles oberts i gratuïts per a tots els públics. La cita compta enguany amb la participació de formacions musicals com Laüsa (Occitània), Tre Martelli (Piemont), Chaï (Poetou) o el duet suec Duo Tanghe Coudroy, entre molts altres.

El jazz dels pegasus a La Pera

La mítica banda de jazz Pegasus desembarca al Festival JazzPera, que es programa dins el Festival ÍTACA, Cultura i Acció. Amb motiu del 40è aniversari de la seva fundació, el grup ha decidit realitzar una gira per acomiadar-se dels seguidors que durant anys els han donat suport i han assistit als seus concerts.

Visita guiada a Sant Esteve d'Olot

Visita guiada per descobrir i conèixer els diferents estils artístics que hi ha a l'església de Sant Esteve, des del gòtic al segle XX, tresors en arquitectura, escultura, pintura i orfebreria. Un recorregut per les diferents sales i racons no accessibles al públic, que només es poden veure en les visites guiades. Els visitants també pujaran al campanar i al Balcó dels Espants.

El clownia més festiu a Sant Joan de les Abadesses

El Clownia torna amb la representació de la música festiva del país però també amb els colombians L-33, l'aposta més potent de l'edició. Oques Grasses, Green Valley (imatge), Doctor Prats, Itaca Band, Judit Neddermann, Balkan Paradise Orchestra, Joan Garriga, Tremenda Jauría o l'Elèctrica Dharma passaran per aquesta sisena edició del festival.

Visita guiada Parc de la Draga de Banyoles

El Museu Arqueològic de Banyoles organitza cada cap de setmana una visita al Parc Neolític de la Draga. En la visita, es podrà entrar a dins les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i descobrir el dia a dia d'un grup de neolítics, per tal d'esbrinar què menjaven, què caçaven i què cultivaven.

Visita guiada l'aigua de Girona

Cristina Caravaca oferirà una visita guiada per entendre com l'aigua ha moldejat la fisonomia de la ciutat tan morfològicament com emocionalment. El camí de l'aigua a través de monuments emblemàtics i d'altres més desconeguts del Barri Vell. Un recorregut pels camins de l'aigua, una mena de viatge en el temps per conèixer cisternes amagades, pous, fonts, mines?