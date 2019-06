Samurais moderns

A la presentació a Canes de la seva sèrie Too old to die young, Nicolas Winding Refn va assegurar que, més que un relat pensat per a la televisió, és «una pel·lícula de tretze hores». Efectivament, s'hi nota que la narrativa serial l'interessa més aviat poc, perquè del que es tracta és d'un viatge per etapes (no sempre ben cohesionades, tot s'ha de dir) cap al seu univers creatiu.

Efectivament el primer i últim que convé esmenar a la sèrie és que no té una estructura estrictament televisiva. No és una temporada, ni tan sols és una sèrie: es nota que es una història que s'ha dividit en deu episodis per necessitats de fidelització, però per culpa d'això el relat crea anticlímaxs una mica desconcertants i arriba a fer-se estranyament anàrquic. Al capdavall, que l'episodi d'un conjunt tingui una dinàmica pròpia és justament el que acaba encaixant les peces del conjunt, i potser per això la idea del cineasta de trencar el motllo acaba jugant-li a la contra. Ara bé, dit això, Too old to die young és una experiència gairebé sensorial i molt recomanable perquè l'autor de pel·lícules com Drive o The Neon Demon hi torna a demostrar una sensibilitat única a l'hora de construir una narrativa tan hipnòtica com inclassificable, i al mateix temps posa al dia uns il·lustres referents que van de Lynch i Jarmusch a Kitano i Kurosawa, per citar-ne només uns pocs.

Cocreada pel guionista de còmics Ed Brubaker, Too old to die young se centra en Martin Jones, un agent de policia que viu en una mena de letargia permanent. Res no li acaba d'anar del tot bé: ni la feina, marcada per les males companyies i la mort del seu company, ni la vida sentimental, que comparteix amb una noia més jove i amb un pare molt peculiar, ni la seva salut mental, que projecta una insatisfacció permanent respecte a tot i tothom. Arran d'una sèrie d'esdeveniments, Martin té l'oportunitat d'impartir justícia d'una manera diferent a la que està acostumat, perquè se li presenta l'oportunitat de convertir-se en un samurai modern per parar els peus a aquells criminals que fins ara tenia fora del seu abast. A partir d'aquí, i sempre posant també el focus en els nombrosos secundaris de la trama, Too old to die young avança a un ritme lent, a estones fins i tot contemplatiu, ocasionalment interromput pels esclats de violència marca de la casa. En tot cas, això no vol dir que sigui avorrida, al contrari: les atmosferes de Winding Refn són tan fascinants que sempre t'acaben atrapant. El repartiment, esplèndid, està encapçalat per Miles Teller, Jena Malone, John Hawkes, William Baldwin, Nell Tiger Free, Callie Hernandez, Babs Olusanmokun, Augusto Aguilera, Hart Bochner, Natasha Sims i Maxine Bahns.