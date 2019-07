Festival Singlot: Tots els espectacles

Amb l'estiu arriben els festivals i el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols dona el seu tret de sortida aquest cap de setmana amb el Festival Singlot, que arriba a la seva cinquena edició amb més salut que mai.

De dijous a diumenge, Sant Feliu s'omple de còmics i espectacles d'humor que faran riure i passar una bona estona als assistents.

Dijous 4 de juliol

Inauguració del festival, Teatre Narcís Masferrer, 19.30 h

Andreu Buenafuente presenta la cinquena edició del festival i per a commemorar-ho, es retrà homenatge a Pepe Rubianes, a qui se li atorga el Singlot d'Honor, com a símbol d'admiració i de reconeixement.

«La gran Ofensa» de La Bendita Compañía, Teatre Narcís Masferrer, 20.30 h

Una obra sobre els límits de l'humor, sobre si cal censurar la comèdia o si es pot fer humor de tots els temes. Dos còmics que comencen a destacar en el món de la comèdia son demandats per un dels seus acudits, i una advocada de dubtosa reputació els ajudarà a sortir de l'embolic. Amb Cristian Valencia, Dani Amor, Artur Busquets i Betsy Túrnez.

«There was a Fiesta! (At Carnegie Hall)», El Gingoler, 23.30 h

Partint del concert de Patty Lemon i Martin Bennet van oferir al mític Carnegie Hall de Nova York el 1959, l'obra i concert explica la història d'aquesta parella. Una comèdia de Salvador S. Sánchez i Cinta Moreno amb la col·laboració de la formació de jazz Joel Moerno Codinachs Trio.

Divendres 5 de juliol

Tarda Podcast, Singlot Corner (Pl. Sant Joan), 17.30 h

Bob Pop estrena el seu nou podcast «Bobcast», amb una entrevista, les seves reflexions i el seu món més íntim i personal. La tarda Podcast tancarà amb una edició especial del podcast «te lo tengo dicho», amb tots els artistes del Singlot.

«La resistència» amb David Broncano, Espai Port, 22.30 h

David Broncano condueix un dels programes més canalles i imprevisibles de la televisió actual, i per primera vegada es presenta en format teatral al Singlot, de la mà de Movistar+ i El Terrat.

Dissabte 6 de juliol

«Nadie sabe nada» amb Andreu Buenafuente i Berto Romero, Teatre Narcís Masferrer, 13.00 h

El programa que s'emet cada dissabte de 13 a 14 a la cadena SER, arriba en directe al Singlot. Un programa on la improvisació és el guió principal i on es fan preguntes absurdes i hilarants.

Quico Cadaval i La Tournée de l'Art, Singlot Corner (Pl. Sant Joan), 18.00 h

L'actor gallec Quico Cadaval puja al camió-teatre de la companyia canària «La Tournée de l'Art» per oferir el seu espectacle «Vacas, guerras, cerdos y curas». L'espectacle explica la història, entorn i vida d'un avantpassat d'en Quico Cadaval, un home aparentment sense cap mena d'interès però que rodejat de vaques, capellans, xarlatans, sementals, barbers, porcs, artistes de cine i malabaristes, pren una dimensió insospitada.

«Las cosas extraordiarias» amb Brays Efe, Teatre Narcís Masferrer, 20.30 h

Un nen, la mare a l'hospital, el pare diu que ha fet una cosa estúpida, i el nen li costa ser feliç. Comença a fer una llista de coses excepcionals d'aquest món, i la llista no triga a tenir vida pròpia. Brays Efe, conegut per la sèrie de Netflix Paquita Salas, presenta aquesta comèdia sobre allò que estem disposats a fer per aquells que estimem.

«Hem de parlar, nene» amb Carlos Latre, Andreu Buenafuente i Berto Romero + Singlot d'Honor a Pepe Rubianes, Espai Port, 22.30 h

Després de l'èxit de l'espectacle del 2018 «Hem de parlar», es recupera una nit irrepetible amb la millor comèdia del país. Andreu Buenafuente, Berto Romero, Carlos Latre i la col.laboració de Litus, Joan Lluís Bozzo, Albert Om, Cristina Dilla i Xavier Grasset per recordar la figura de Pepe Rubianes.

Diumenge 7 de juliol

«Bona Gent» amb Quim Masferrer, Espai Port, 22.00 h

Quim Masferrer vol homenatjar al públic amb un espectacle únic on el mateix públic és el protagonista.