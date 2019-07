Festival Castell de Peralada: Tots els espectacles d'aquesta setmana

Aquest dijous s'inicia la 33a edició del prestigiós Festival Castell de Peralada, que des de 1987 porta a la Vila de Peralada artistes internacionals de tots els estils.

Dijous 4 de juliol

Les Quatre Estacions amb el Ballet Mariïnski, Auditori Parc del Castell, 22 h

la prestigiosa companyia del teatre Mariïnski de Sant Petersburg serà present, per primera vegada, al festival castell de Peralada amb dues nits de ballet. La primera, amb la música de les 4 estacions de Vivaldi de fons i coreografia del jove Ilya Zhivoi, es presenta com un espectacle fresc i modern, amb tocs de neoclàssic. Una trobada entre el ballet més clàssic amb les noves tendències.

Divendres 5 de juliol

In the night i d'altres amb el Ballet Mariïnski, Auditori Parc del Castell, 22 h

Segona oportunitat per a veure una de les millors companyies de ballet del món, aquesta vegada amb un espectacle de ballet romàntic, amb «In the night», un muntatge de Jerome Robbins amb quatre dels nocturns de Chopin. La nit acabarà amb «Marguerite i Armand», el ballet passional que Frederick Ashton va crear per a Margot Fonteyn i Rudolf Nuréiev.

Dissabte 6 de juliol

Charlotte Gainsbourg, Auditori Parc del Castell, 22 h

La cantant i actriu anglofrancesa presenta el seu nou disc Rest, un autoretrat considerat com un dels millors discs del 2017 per la premsa internacional.