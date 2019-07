Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Luz Casal al Sons del Món, a la Plaça de la Basilica de Castelló d'Empúries

Dissabte 6, 22.30 h

La cantant Luz Casal, una de les artistes amb més credibilitat i ofici de l'Estat, actuarà per primera vegada a Sons del Món. Per a l'ocasió, l'artista presentarà el seu espectacle en un format insòlit, adaptat al singular entorn de la plaça, i en el qual repassarà el seu darrer treball, Que corra el aire, a més dels seus grans èxits.

«Nadie Sabe nada» en directe al Teatre Narcis Masferrer de Sant Feliu de Guíxols

Dissabte 6, 13.00 h

Nadie Sabe Nada és la improvisació i l'humor en estat pur l'èxit del qual és fruit de l'extraordinària complicitat artística entre Andreu Buenafuente i Berto Romero quan aprenen expressions noves com «vivécdotas» i «dramécdotas», «personas cánicas» o «canciones musicales» i reflexionen sobre qüestions tan absurdes i hilarants com: a la Xina hi ha botigues de «Tot a cent»?, per què en els anuncis de Carolina Herrera no saben pronunciar Carolina Herrera? O per què en els casaments es crida «visca els nuvis» quan ja estan casats. El programa s'emet cada dissabte a la Cadena SER i és dels podcasts d'humor més descarregats a Espanya. Aquest dissabte, a la 1 del migdia i en el marc del festival Singlot, la parella d'humoristes oferirà una edició especial de l'espai al Teatre Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols.

Dansa Catalunya contra el Càncer al Teatre Municipal de Girona

Dissabte 6, 20.30 h i diumenge 7, 19.00 h

El festival Girona en Moviment torna enguany amb l'espectacle Catalunya Dansa Contra el Càncer. Ballarins catalans i internacionals de les millors companyies del món uneixen forces contra el càncer amb un repertori d'estils molt diferents. Qualitat, solidaritat i emoció amb la millor dansa del moment.

Diego el Cigala a la Platja del Port Bo de Calella de Palafrugell dins el festival Ítaca

Diumenge 7, 21.30 h

Diego El Cigala tancarà la setena edició del Festival ÍTACA, Cultura i Acció amb un concert molt especial a l'escenari de la Platja del Port Bo, on un dia abans se celebra la cantada d'havaneres. El concert forma part de la gira internacional de commemoració del quinzè aniversari de la sortida al mercat del seu aclamat disc Lágrimas Negras.

Visita al Castell de Sant Esteve de Palamós

Dissabte 6, 19.00 h

La visita guiada dona a conèixer la història del castell des dels seus orígens, interpreta la seva estructura a partir de les restes consolidades i ajuda a comprendre les diferents funcions que ha tingut al llarg de la seva història i la seva importància per a l'origen de la vila, quan el rei Pere II el Gran el 1277 el va comprar.

The Mellow Sound a la Casa de Cultura de Girona

Diumenge 7, 19.00 h

The Mellow Sound neix a la ciutat de Barcelona l'any 2012 format per quatre músics de procedència diversa i fruit d'un interès comú pel jazz i la música moderna. El jove quartet enfoca el jazz des d'una perspectiva fresca, amb temes propis, majoritàriament, però amb una forta base del jazz més clàssic fugint dels estàndards típics.

Un Firatast contra la calor a La Devesa de Girona

Fins diumenge 7. De 19 h a 24 h, divendres i dissabte; de 19 h a 23 h, diumenge

La Devesa acull fins diumenge una edició especial del Firatast amb una àmplia oferta gastronòmica a càrrec dels 15 estands. Els visitants podran escollir entre gairebé un centenar de propostes entre les quals hi trobarem: formatges, embotits, croquetes de diverses varietats, empanades, carns a la brasa, dorayakis... També hi haurà música en directe.

El Cor Kumbalawé a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles

Dissabte 6, 19.00 h

El projecte Kumbalawé va dirigit a nens i nenes de centres socioeducatius de Banyoles i pretén donar il·lusió i formació d'expressió vocal i corporal, fomentant el gust per les arts de la música i el moviment i l'autoestima. Aquest dissabte oferiran un concert en el marc del festival Ethno Catalonia.

Charlotte Gainsbourg a l'Auditori Parc del Castell de Peralada

Dissabte 6, 22.00 h

L'actriu i cantant Charlotte Gainsbourg arriba aquest dissabte al festival Castell de Peralada per presentar el seu darrer treball, Rest. Un autoretrat intransigent aclamat per la premsa internacional com un dels millors discos de 2017. L'àlbum està produït per SebastiAn, del segell Ed Banger, i té un rerefons electrònic.

Quim Masferrer presenta «Bona gent» dins el Singlot Festival a l'Espai Port de Sant Feliu de Guíxols

Diumenge 7, 22.00 h

A les 10 de la nit a l'Espai Port de Sant Feliu de Guíxols, Quim Masferrer presenta l'espectacle «Bona gent», dins el Singlot Festival. Masferrer pensa que ha arribat l'hora de fer un homenatge al públic en un espectacle únic i impossible de repetir, perquè el públic n'és protagonista destacat.

Vall d'Aro Gòspel Festival a l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro

Del 4 al 7 de juliol

El festival de Gòspel de la Costa Brava arriba a la tercera edició més consolidat que mai. Tallers i concerts omplen l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro de música coral. Hi participen figures tan importants en l'escena gòspel com Erwyn Seerutton i Mercè Martínez; concerts a càrrec d' Essència de Gospel, de Vilafranca del Penedès, de Gospel d'Aro i Palamós Gospel Choir, i la novetat d'enguany «Gospel for kids» i un dels concert a l'aire lliure, a la plaça de Mn. Baldiri Reixac.

Cantada d'havaneres a la Platja de Port-Bo a Calella de Palafrugell

Dissabte 6, 10.30 h

A 2/4 d'11 de la nit des de la platja de Port-Bo tindrà lloc la tradicional cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell un dels actes més destacats en la programació estiuenca de la Costa Brava. La cantada, que arriba a la seva 53a edició, reunirà als grups Arjau, Neus Mar, Port-Bo i Son de l'Havana.

Barretina rural Fest a Siurana d'Empordà

Dissabte 6, 19.00

La Unió Esportiva Siurana organitza la 5a edició de la festa rural, amb cursa d'obstacles per camins de boscos i rierols, botifarrada popular i concerts en directe amb Dj Torrebruno, Koalanu i l'Orquestra Di-Versiones.

Música surfera al Festival Desemboca de Platja d'Aro

Dissabte 6 i diumenge 7, durant tot el dia

La població baix-empordanesa s'omple de rock'n'roll surfer aquesta cap de setmana amb el festival Desemboca. La plaça dels Estanys és l'escenari per on passaran grups com The Arrogants, Flamingo Tours o The Sick Boys.

«La resistència» amb David Broncano a l'Espai Port de Sant Feliu de Guíxols

Divendres 5, 22.30 h

David Broncano condueix un dels programes més canalles i imprevisibles de la televisió actual, i per primera vegada es presenta en format teatral al Singlot, de la mà de Movistar+ i El Terrat.

In the night i d'altres amb el Ballet Mariïnsky a l'Auditori Parc del Castell

Divendres 5, 22 h

Segona oportunitat per a veure una de les millors companyies de ballet del món, aquesta vegada amb un espectacle de ballet romàntic, amb «In the night», un muntatge de Jerome Robbins amb quatre dels nocturns de Chopin. La nit acabarà amb «Marguerite i Armand», el ballet passional que Frederick Ashton va crear per a Margot Fonteyn i Rudolf Nuréiev.

Ensemble Flandriae-Pyrenaei a l¡Església de Sant Domènec de Puigcerdà

Dissabte 6, 21.30 h

Dins el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FëMAP), el concert reuneix obres de compositors flamencs i catalans d'èpoques turbulentes per a les dues nacions, interpretades per músics de les dues regions que constitueixen un nou ensemble que defensa el patrimoni musical.

«Hem de parlar, nene» amb Carlos Latre, Andreu Buenafuente i Berto Romero + Singlot d'Honor a Pepe Rubianes a l'Espai Port de Sant Feliu de Guíxols

Dissabte 6, 22.30 h

Després de l'èxit de l'espectacle del 2018 «Hem de parlar», es recupera una nit irrepetible amb la millor comèdia del país. Andreu Buenafuente, Berto Romero, Carlos Latre i la col·laboració de Litus, Joan Lluís Bozzo, Albert Om, Cristina Dilla i Xavier Grasset per recordar la figura de Pepe Rubianes.