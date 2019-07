Sis propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Diego el Cigala a la Platja del Port Bo de Calella de Palafrugell dins el festival Ítaca

21.30 h

Diego El Cigala tancarà la setena edició del Festival ÍTACA, Cultura i Acció amb un concert molt especial a l'escenari de la Platja del Port Bo, on un dia abans se celebra la cantada d'havaneres. El concert forma part de la gira internacional de commemoració del quinzè aniversari de la sortida al mercat del seu aclamat disc Lágrimas Negras.

The Mellow Sound a la Casa de Cultura de Girona

19.00 h

The Mellow Sound neix a la ciutat de Barcelona l'any 2012 format per quatre músics de procedència diversa i fruit d'un interès comú pel jazz i la música moderna. El jove quartet enfoca el jazz des d'una perspectiva fresca, amb temes propis, majoritàriament, però amb una forta base del jazz més clàssic fugint dels estàndards típics.

Un Firatast contra la calor a La Devesa de Girona

De 19 h a 23 h

La Devesa acull fins diumenge una edició especial del Firatast amb una àmplia oferta gastronòmica a càrrec dels 15 estands. Els visitants podran escollir entre gairebé un centenar de propostes entre les quals hi trobarem: formatges, embotits, croquetes de diverses varietats, empanades, carns a la brasa, dorayakis... També hi haurà música en directe.

Quim Masferrer presenta «Bona gent» dins el Singlot Festival a l'Espai Port de Sant Feliu de Guíxols

22.00 h

A les 10 de la nit a l'Espai Port de Sant Feliu de Guíxols, Quim Masferrer presenta l'espectacle «Bona gent», dins el Singlot Festival. Masferrer pensa que ha arribat l'hora de fer un homenatge al públic en un espectacle únic i impossible de repetir, perquè el públic n'és protagonista destacat.

Vall d'Aro Gòspel Festival a l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro

Del 4 al 7 de juliol

El festival de Gòspel de la Costa Brava arriba a la tercera edició més consolidat que mai. Tallers i concerts omplen l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro de música coral. Hi participen figures tan importants en l'escena gòspel com Erwyn Seerutton i Mercè Martínez; concerts a càrrec d' Essència de Gospel, de Vilafranca del Penedès, de Gospel d'Aro i Palamós Gospel Choir, i la novetat d'enguany «Gospel for kids» i un dels concert a l'aire lliure, a la plaça de Mn. Baldiri Reixac.

Música surfera al Festival Desemboca de Platja d'Aro

Durant tot el dia

La població baix-empordanesa s'omple de rock'n'roll surfer aquesta cap de setmana amb el festival Desemboca. La plaça dels Estanys és l'escenari per on passaran grups com The Arrogants, Flamingo Tours o The Sick Boys.