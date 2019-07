«Spider-Man: Lejos de casa»: Un viatge accidentat

Avengers: Endgame marcava un punt d'inflexió en el cinema de superherois, però sobretot en un univers que ara que s'expandirà amb uns protagonistes diferents. Un dels que guanyarà més presència és Spider-man i per això no és gens estrany que sigui una aventura seva la que inicia aquesta nova etapa de Marvel. Lejos de casa introdueix, a més, unes quantes novetats respecte al famós personatge. La primera és que, en el marc argumental, es treu el protagonista de la seva zona de confort (Manhattan) i per primer cop el veurem viatjant pel món. No és una decisió gratuïta: en realitat està de viatge amb els seus companys d'institut, però quan semblava que tot era turisme i rialles apareix Nick Fury i li demana que tregui la pols a l'uniforme per lluitar colze a colze amb un superheroi vingut d'una altra dimensió, Mysterio. El motiu? Pel mateix portal també han entrat unes perilloses criatures que amenacen amb destruir algunes de les principals ciutats del nostre planeta. Mentre Spider-man prova de salvar el món, Peter Parker comença una història d'amor amb MJ, de qui descobrirà que no és gens fàcil tenir secrets amb ella. Dirigida de nou per John Watts, Spider-man: Lejos de casa juga amb una extraordinària habilitat a tres bandes: la necessitat de reprendre narrativament les conseqüències d'Endgame, la voluntat de crear un imaginari propi a l'alçada del seu protagonista i convertir el viatge en un festival de referències al cinema que l'inspira, des de les pel·lícules de John Hughes fins a les aventures fantàstiques dels 80. Marvel compta amb la complicitat d'un magnífic repartiment encapçalat per Tom Holland (el millor Peter Parker possible), Zendaya, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Jon Favreau, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders i Michael Keaton.

Consulta la cartellera aquí.