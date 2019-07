Tom Holland porta Spider-Man lluny de casa en la nova entrega dedicada al superheroi de Marvel

«Spider-Man. Lejos de casa», la nova pel·lícula sobre el popular superheroi de Marvel, s'estrena aquest divendres als cinemes. El títol es presenta com la seqüela de «Spider-Man: Homecoming» (2017), i és la segon que dirigeix Jon Watts i que protagonitza Tom Holland com a home aranya, a banda de les seves aparicions a altres títols de Marvel com «Capitan America: Civil war», i les dues darreres de «Vengadores». També arriba a una desena de sales cinemes de Catalunya la pel·lícula documental «Maleïda 1882, l'aventura de Jacint Verdaguer a l'Aneto» dirigida per Albert Naudín i protagonitzada per l'actor Lluís Soler. Altres estrenes destacades de la setmana són «Yesterday», on Danny Boyle («Slumdog Millionaire», «Trainspotting») imagina un món on només una persona coneix l'existència de les cançons de The Beatles, i «522. Un gato, un chino y mi padre», un film independent espanyol protagonitzat per Natalia de Molina.

«Spider-Man. lejos de casa»

A «Spider-Man. Lejos de casa», Peter Parker (Spider-Man) intenta desconnectar dels seus súper poders durant un viatge per Europa amb els seus amics però, com sempre, el seu deure amb el bé l'acabarà reclamant.

Coincidint amb l'estrena de la nova pel·lícula d'Spider-Man, l'editorial Panini Comics publica el còmic 'Spider-Man: Homecoming - Preludio' en el primer volum d'una nova col·lecció. Com ha explicat l'editorial l'adaptació al còmic de les pel·lícules de Marvel Studios anirà acompanyada del material per endinsar-te encara més en la trama.

«Maleïda 1882»



La cinta «Maleïda 1882, l'aventura de Jacint Verdaguer a l'Aneto» recrea la gran travessa i aventura pirinenca de Verdaguer i el seu ascens a la Maleïda (Aneto), amb una part ficcionada i una altra amb Bernat Gasull, autor del llibre «Maleïda» (Verdaguer Edicions, 2015) com a narrador. «Maleïda 1882» està produïda per FilmeXplora amb producció associada de la Fundació Jacint Verdaguer i la participació de TV3.

Naudín ha assenyalat, en declaracions a l'ACN, que quan va llegir el llibre de Bernat Gasull sobre Verdaguer li va sorprendre descobrir que darrere el poeta hi havia un personatge que «es podia considerar el pare de l'excursionisme i muntanyisme a Catalunya», ja que el poeta va fer les primeres travesses pel Pirineu i va ascendir els primers cims. «Volíem reivindicar aquesta figura del poeta i ens va agradar presentar la història des de l'èpica i l'exploració del Pirineu». El director del film ve del món excursionista català i ha admès que s'ha sentit molt identificat amb la figura de Verdaguer al descobrir que és «el pare del moviment excursionista a Catalunya».

Sobre el to que li ha donat a Verdaguer, l'actor Lluís Soler ha apuntat que volia interpretar un personatge que «respiri una certa follia per viure el que té al voltant» i que està mogut per l'interès en pujar muntanyes. «Tot el que ha fet el director és la travessa cap a la Maleïda en un moment en què ningú l'havia fet, era una aventura realment perillosa i es necessitava aquesta pulsió, passió i follia per llençar-te a aquesta aventura», ha assenyalat Soler.

«Varda per Agnès»



Dos mesos després de la mort d'Agnès Varda s'estrena als cinemes l'últim documental que va dirigir, «Varda per Agnès». En clau autobiogràfica, el documental explica la seva experiència com a directora a través del seu propi testimoni i mostra la seva visió personal del que ella anomenava «escriptura del cinema». En resum, una carta de presentació de la seva visió del cine i alhora un comiat d'una de les més grans cineastes europees de tots els temps.

«Yesterday»



El director de «Slumdog Millionaire», «Trainspotting», «La playa» o «Steve Jobs» estrena divendres la pel·lícula «Yesterday». Al film, Boyle imagina un fet insòlit: sobtadament, el món ha oblidat l'existència de The Beatles i no té cap constància ni record de les seves cançons. L'única persona que sí les recorda és un músic que malda per guanyar-se la vida en aquesta professió. En adonar-se de la situació, el protagonista comença a beneficiar-se'n (no sense remordiments) i a progressar a base de pretendre que compon per si mateix les grans cançons del grup de Liverpool.

«522. Un gato, un chino y mi padre»



«522. Un gato, un chino y mi padre» és una singular «road movie» protagonitzada per Natalia de Molina. El realitzador sevillà Paco R. Baños («Ali», 2012 i ajudant de direcció d'Alberto Rodríguez a «La isla mínima») s'atreveix amb un film arriscat en què una agorafòbica (de Molina) es veu forçada a fer un viatge fins a Portugal per enterrar el seu gat, havent d'afrontar així el seu trauma.

«Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo»



Aquesta pel·lícula d'animació explica les aventures de «la primera volta al món», és a dir, la primera expedició marítima que va donar la volta al globus, iniciada per Juan Sebastian Elcano i completada per Fernando de Magallanes. La pel·lícula de dibuixos recrea el viatge dels dos expeidicionaris, amb especial protagonisme per Elcano.

La pel·lícula dirigida per Ángel Alonso és una producció basca (Dibulitoon Studio) que es va estrenar a la Secció Especial del 22è Festival de Màlaga, i la versió original de la qual és en euskera. Filmax presenta la versió doblada al castellà a la resta de l'Estat.

«La des(educación) de Cameron Post»



«The Miseducation of Cameron Post» es un film nord-americà dirigit per Desiree Akhavan basada en la novel·la homònima escrita per Emily M. Danforth l'any 2012. El film es va estrenar al Festival de Cinema de Sundance el gener de 2018, on va guanyar el premi a la Millor Pel·lícula (després obtindria l'Espiga de Plata a la Seminci de Valladolid)

A la pel·lícula, la jove protagonista (Chloë Grace Moretz) és obligada per la seva família a fer teràpia per reorientar la seva sexualitat homosexual. El film mescla el drama i l'humor per mostrar l'evolució del personatge i la seva lluita amb la pèrdua i el dolor en paral·lel a un progressiu empoderament i confiança creixent en la seva identitat.

