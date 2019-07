Tots els concerts dels Festivals d'estiu aquesta setmana

La Costa Brava s'omple cada estiu de Festivals de música i arts escèniques. Si la setmana passada va ser el Festival Castell de Peralada el que va estrenar la seva programació, aquesta setmana és el torn del Porta Ferrada, Cap Roig i Portalblau, que inicien les seves respectives programacions. Al nostre especial de la Costa Brava trobaràs més informació sobre els Festivals d'estiu.

Dimarts 9 de juliol

Diàleg amb Paco Azorín. Festival Castell de Peralada. Sala del Cor del Gran Teatre del Liceu, 19.30 h

Paco Azorín, director d'escena i escenògraf de la nova producció pròpia del Festival «La Traviata», conversa amb Maricel Chavarria al voltant de l'empoderament de la dona.

Dimecres 10 de juliol

No hay dos sin tres. Festival Castell de Peralada. Finca Malaveïna, 19.00 h

El guitarrista Chicuelo i el pianista Marco Mezquida presenten el seu nou àlbum d'estudi No hay dos sin tres, un treball de vuit composicions creades a quatre mans entre els dos músics.

Dijous 11 de juliol

Marc Parrot. Portalblau. Plaça III Centenari, 19.00 i 21.00 h

Marc Parrot presenta el seu espectacle Refugi, un concert íntim i personal del cantant, que té lloc en una iurta de 9 metres amb un aforament per a 80 persones.

Els somnis de Ravel. Festival Castell de Peralada. Finca Malaveïna, 19.00 h

Marco Mezquida proposa una segona nit repassant l'imaginari musical i personal de Maurice Ravel. Estrenat el 2016 i convertit en àlbum el 2017, arriba aquest estiu a Peralada per a reviure la música de Ravel en un paratge únic.

Divendres 12 de juliol

Marc Parrot. Portalblau. Plaça III Centenari, 19.00 i 21.00 h

Marc Parrot presenta, per segon dia consecutiu, el seu espectacle Refugi, un concert íntim i personal del cantant, que té lloc en una iurta de 9 metres amb un aforament per a 80 persones.

Clàudia Cabero. Portalblau. Alfolí de la Sal, 20.30 h

Després de guanyar el concurs Sons de la Mediterrània, la cantautora Barcelonina presenta el seu àlbum de debut Melic, un repertori de cançons escrites per ella mateixa en català i portugués.

Hotel. Festival Castell de Peralada. Auditori Parc del Castell, 22.00 h

La companyia Cirque Éloize és considerada una de les millors companyies de circ contemporani del món, i aquest any celebra el seu 25è aniversari. Les seves interpretacions, elaborades amb artistes multidisciplinaris, barregen circ amb música, dansa i tecnologia. Hotel és la història d'un lloc i els seus viatgers de pas.

Maluma. Festival Cap Roig. Jardí Botànic de Cap Roig, 22.00 h

L'estrella llatina Maluma s'estrena a Cap Roig inaugurant el Festival. Guanyador del Grammy Llatí 2018 pel seu àlbum F.A.M.E, és un dels cantants més populars a les xarxes socials i del moment actual.

Manolo García. Festival Porta Ferrada. Espai Port, 22.30 h

No serà la primera vegada que Manolo García actuï al marc del Porta ferrada. De fet, des de l'any 1993 que cada vegada que presenta nou treball, va al Festival de Sant Feliu de Guíxols a presentar-lo. En aquesta ocasió, el barceloní presenta la seva primera gira en acústic.

Dissabte 13 de juliol

Entre Barcelona i Beirut, dues vores del Mediterrani. Portalblau. Alfolí de la Sal, 19.00 h

El periodista Tomás Alcoverro, corresponsal a l'Orient Mitjà per La Vanguardia, imparteix una conferència sobre Barcelona i Beirut.

Anka sings Sinatra: His songs, my songs, my way!. Festival Castell de Peralada. Auditori Parc del Castell, 22.00 h

Paul Anka és un dels ídols musicals més grans dels adolescents de finals dels 50 i primera meitat dels 60. Fidel a la seva imatge, i a ell mateix, Paul Anka torna després de trenta anys d'absència en aquest festival amb el seu últim espectacle: Anka Sings Sinatra: His Songs, My Songs, My Way! Un homenatge a Frank Sinatra en el qual també farà un repàs als seus grans èxits.

Entre Nile Rodgers & CHIC. Festival Cap Roig. Jardí Botànic de Cap Roig, 22.00 h

Nile Rodgers és una llegenda viva de la música disco, transcendeix tots els estils de música de totes les generacions amb una carrera que li ha permès ingressar al Saló de la Fama del Rock & Roll (2017) i al Saló de la Fama dels Compositors (2016). Portarà a Cap Roig quatre dècades d'himnes pop.

Manolo García. Festival Porta Ferrada. Espai Port, 22.30 h

Segona nit consecutiva de Manolo Garcia al Porta Ferrada. No serà la primera vegada que Manolo García actuï al marc del Porta ferrada. De fet, des de l'any 1993 que cada vegada que presenta nou treball, va al Festival de Sant Feliu de Guíxols a presentar-lo. En aquesta ocasió, el barceloní presenta la seva primera gira en acústic.