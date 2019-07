Missió: salvar el poble

Teresa és una dona que veu amb molta tristesa com el poble de muntanya on ha viscut tota la vida és a punt de desaparèixer. És el paradigma de poble d'Espanya abocat a quedar-se sense habitants per l'envelliment dels nadius i la falta de relleu generacional. Però un bon dia les coses fan un tomb inesperat: enmig de la neu, apareix un grup d'africans que busquen la manera d'entrar al país per tenir una nova vida. Teresa veu la llum, perquè l'anhel d'aquestes persones de trobar una nova llar casa perfectament amb el seu objectiu de salvar el poble. Amb ajuda dels seus amics de tota la vida, que hi posen més voluntat que intel·ligència, Teresa decideix elaborar un pla perquè els nouvinguts puguin establir-se a la vila. Aquet és el punt de partida de Lo nunca visto, una comèdia sobre la integració i la tolerància, i també sobre la necessitat de preservar el món rural, que apel·la a la identificació de l'espectador amb un estil d'humor costumista que recorda el de no poques pel·lícules europees ambientades en pobles plens de personatges pintorescos.

Un dels plats forts de la pel·lícula és la presència de Carmen Machi, que ja havia treballat amb la guionista i realitzadora Marina Seresesky a la notable La puerta abierta. A Lo nunca visto, la popular actriu assumeix un paper fet a mida: la seva extraordinària combinació entre humanitat i comicitat eixelebrada és el que acaba convertint el film en un entreteniment la mar d'efectiu. Al seu costat destaquen intèrprets tan solvents com Pepón Nieto, Kiti Manver, Jon Kortajarena, Montse Pla, Ricardo Nkosi, Malcolm Sitté, Jimmy Castro, Paco Tous, Pepa Charro o Mariana Cordero. La banda sonora, esplèndida, és obra de Fernando Velázquez, compositor d' El orfanato, Un monstruo viene a verme o La cumbre escarlata, que ara treballa en l'adaptació cinematogràfica de Corto Maltese.