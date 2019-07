Radiografia d'un monstre

Roger Ailes va ser un dels homes forts del partit republicà, un assessor de presidents, un expert en televisió i el creador de Fox News. També va ser un individu molt obscur que maltractava el personal i que exercia una autoritat desorbitada a tots els fronts de la seva vida. Va acabar en el punt de mira judicial per nombroses denúncies d'assetjament, cosa que va posar fi a una carrera que venia a ser el perfecte resum de l'Amèrica moderna. De tot això i molt més va La voz más alta , minisèrie de Showtime que no té manies a l'hora de mostrar totes les cares del monstre.

Aquesta minisèrie de set episodis agafa el segment de la vida d'Ailes que millor exemplifica el personatge i el seu declivi. La trama comença exactament quan pacta una sortida digna de la NBC i és immediatament contractat per Rupert Murdoch per a la creació del canal de notícies de Fox. El veiem muntant un equip, buscant la manera de reinventar el llenguatge de la informació, apel·lant a les essències d'un país que sempre depèn ideològicament de qui governa la Casa Blanca. A mesura que avança l'acció, també se'ns va descobrint la seva cara B. Ailes va ser un assetjador, una persona profundament malvada en infinitat d'aspectes, capaç de crear dependències emocionals a una persona per després laminar-li qualsevol anhel o aspiració. També va ser un mestre de la conspiració, del ressentiment i de la venjança, símptoma d'una Amèrica capaç de situar monstres incontrolables als seus centres de poder. Sí, resulta familiar perquè, al final, La voz más alta és (també) una metàfora de l'era Trump.

Es nota que al darrere té grans noms com Tom McCarthy, responsable de Spotlight, o Stephen Frears, director d'un dels episodis: aquesta minisèrie és tota una demostració de com narrar una realitat molt complexa amb tota claredat expositiva i sense deixar-se res al tinter. És, des del punt de vista de la denúncia, absolutament devastadora, perquè si bé no li cal pronunciar grans discursos (les escenes d'assetjament, per exemple, estan majoritàriament resoltes amb subtileses que posen la pell de gallina) el relat t'acaba impregnant amb la terrorífica naturalesa del protagonista. L'element fonamental de la seva solvència és la interpretació de Russell Crowe, absolutament esplèndid tant per la seva transformació física com pels nombrosos matisos que aporta al personatge. Al seu costat hi trobem grans secundaris com Naomi Watts, Sienna Miller, Josh Charles, Annabelle Wallis, Simon McBurney, Aleksa Palladino, Josh Stamberg i Seth MacFarlane.