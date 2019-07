Tots els concerts dels Festivals d'estiu d'aquesta setmana

Els festivals d'estiu no descansen ni un cap de setmana, i aquest ve carregat amb concerts i espectacles per a tots els públics. Aquesta setmana s'estrena el festival Tempo de Girona, i La Santa Market de Santa Cristina inaugura el divendres amb un concert molt esperat. Al nostre especial de la Costa Brava trobaràs més informació sobre els festivals d'estiu.

Dimecres 17 de juliol

Xavier Calvet i Sofia Viola al Festival Internacional de Torre Maria. Jardins de Torre Maria, 20.00 h

Els jardins de la casa indiana Torre maria de La Bisbal d'Empordà acullen, cada dimecres, un cicle de concerts. Aquesta setmana hi actuen el ganxó Xavier Calvet, que presenta el seu segon àlbum Crosswinds, que l'ha portat a actuar als Jardins de Pedralbes just abans dels Beach Boys; i l'argentina Sofia Viola.

Dijous 18 de juliol

Quimi Portet al Festival Tempo. Village dels Jardins del Passeig Arqueològic, 21.00 h

Quimi Portet combina el rock i el pop amb unes lletres surrealistes i amb estil propi molt definit. El músic obrirà les nits del Tempo amb les cançons de la seva dilatada carrera.

Diàlegs de Tirant e Carmesina. Festival Castell de Peralada. Claustre del Carme, 21.00 h

El festival continua amb la seva aposta per l'òpera i la nova creació estrenant Diàlegs de Tirant e Carmesina, una nova òpera de cambra centrada des que Tirant veu Carmesina per primer cop fins al tràgic final. El projecte està impulsat per Òpera de Butxaca i Nova creació.

Divendres 19 de juliol

Sting al Festival de Cap Roig. Jardí Botànic de Cap Roig, 22.00 h

Sting, un dels artistes més internacionals torna a Cap Roig per a repassar les seves cançons més conegudes com «Englishman in New York», «Message in a Bottle» o «Roxanne», amb el seu nou espectacle My songs.

Sting en una imatge de la seva actuació a Cap Roig el 2011 | D.Estany

Ella Baila Sola al Santa Market. Santa Cristina Horse Club, 22.00 h

L'Hípica de Santa Cristina d'Aro es converteix, un any més, en un espai on moda, gastronomia i música es troben cada vespre per a fer passar una bona estona. Divendres celebra el seu primer concert, totalment gratuït amb el mític grup dels 90 Ella Baila Sola, que portaran la nostàlgia i els seus grans èxits a La Santa.

Ólafur Arnalds al Festival Porta Ferrada. Espai Port, 22.30 h

Un dels principals exponents de la música islandesa dels últims anys, conflueix l'electrònica, amb el pop, la música clàssica i bandes sonores, convertint-se en un dels músics creatius del segle XXI.

Do Re Vi amb Clara Peya al Festival Portalblau. Alfolí de la Sal, 21.30 h

El cicle Do Re Vi marida música i vi dins el marc del festival Portalblau de l'Escala. Per encetar la primera jornada dels cicles, la palafrugellenca Clara Peya portarà la seva música eclèctica i torrencial a l'Alfolí de la Sal.

Tempo Inesperat. Village dels Jardins del Passeig Arqueològic, 21.00 h

Descobreix l'artista sorpresa que tocarà al Tempo mentre gaudeixes de la gastronomia que el Village del festival t'ofereix en un dels llocs més bonics de Girona.

La Fura dels Baus presenta Història d'un Soldat al Festival Castell de Peralada. Auditori Parc del Castell, 22.00 h

la Fura dels Baus porta a Peralada el seu nou espectacle, una versió molt personal d'Àlez Ollé de la faula l'Historie du soldat d'Igor Stravinsky. La revisió de l'obra es planteja com una peça de més gran envergadura que la d'una obra de cambra. El maligne és presentat com la veu de la inconsciència, com a l'alter ego del protagonista, on el bé i el mal no són agents externs al soldat, sinó «aspectes que conformen la seva personalitat i una clara mostra de la complexitat humana».

Dissabte 20 de juliol

Melody Gardot al Festival Porta Ferrada. Espai Port, 22.30 h

Melody Gardot porta més d'una dècada seduint a tot el planeta amb la seva veu harmoniosa i sensual. Després de patir un greu accident el 2003 del que es va recuperar gràcies a la musicoteràpia, va començar a escriure les seves pròpies cançons a l'habitació de l'hospital. Arriba al Porta Ferrada per primera vegada amb el seu seductor directe.

Melody Gardot en la seva actuació al Festival Castell de Peralada el 2012 | DdG

Diana Krall al Festival de Cap Roig. Jardí Botànic de Cap Roig, 22.00 h

Amb el cartell d'entrades exhaurides, la cantant de jazz Diana Krall torna a Cap Roig els seus èxits i el seu treball més recent Love is here to stay, en el que Tonny Bennet va col·laborar. Una oportunitat d'or per a veure l'única cantant de jazz que ha aconseguit que nou dels seus discos debutin directament al primer lloc de les llistes de Jazz de Billboard.

Gaspar al Tempo. Village dels Jardins del Passeig Arqueològic, 21.00 h

El gironí Gaspar és un dels talents del soul de Catalunya. El seu espectacle elegant i enèrgic ja ha seduït als espectadors de festivals com el San Miguel Mas o el Black Music Festival, amb la seva música que agrada tan als amants del gòspel com als seguidors de la música urbana.

Marcel Lázara i Júlia Arrey al Festival Portalblau. Alfolí de la Sal, 22.00

L'exguitarrista de Txarango Marcel Lázara i la cantant Júlia Arrey presenten el seu primer disc Pedalant endins dins del cicle Portalblau al carrer. Abans, a les 8 del vespre, a la platja de La Riba hi haurà una actuació sorpresa...

Ludovic Tézier al Festival Castell de Peralada. Església del Carme, 20.00 h

El seu nom és un dels més prestigiosos en el món de l'òpera, a causa de la seva gran versatilitat, que li permet cantar des de Tannhäuser fins al repertori rus. Debuta a Peralada amb un recital d'àries d'òpera i cançó.

Mercado Negro al Santa Market. Santa Cristina Horse Club, 22.00 h

MERCAT NEGRE, neix l'any 2000 després de la trobada de músics de diferents influències i estils musicals (salsa, pop, flamenc, rumba), amb el temps fusionen les seves arrels fins a aconseguir un so particular.

Diumenge 21 de juliol

Sílvia Pérez Cruz amb Marco Mezquida al Festival de Cap Roig. Jardí Botànic de Cap Roig, 22.00 h

Els dos músics van posar en comú la seva recerca creativa de manera totalment orgànica, per a descobrir-se en les cançons. L'espectacle portarà a Cap Roig cançons que els serveixen d'excusa per a viatjar junts, amb totes les entrades exhaurides.

Sílvia Perez Cruz a Peralada l'any passat | M. Gonzalez De La Fuente

Reagge per Xics al Santa Market. Santa Cristina Horse Club, 22.00 h

The Penguins va crear aquest projecte que apropa als més menuts, la música reagge. A partir de les cançons populars infantils com Joan Petit o La lluna, la pruna, versionades amb ritmes reaage i caribenys, els menuts s'apropen a la música i els pares, gaudeixen ballant amb ells.

Do Re Vi amb Rosó Sala, Aleix Tobias i Míriam Encinas al Festival Portalblau. Alfolí de la Sal, 21.30

L'empordanesa Rosó Sala acompanyada d'Aleix Tobias i Míriam Encinas portarà al cicle Do re Vi un repertori de cançons pròpies del seu últim treball Desirem. El concert estarà maridat amb els vins de JOC amb la sommelier Clara Antúnez.

La Bicha al Tempo. Village dels Jardins del Passeig Arqueològic, 21.00 h

La ballarina de flamenc de Palafrugell repeteix al Tempo amb el seu flamenc de km 0. Un espectacle amb força i molt d'art de la prestigiosa bailaora empordanesa.