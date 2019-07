A quina festa major podeu anar aquest cap de setmana?

L'estiu és sinònim de Festes Majors, els pobles i ciutats s'omplen de música, activitats i fires que fan sortir a la gent al carrer i oblidar-se dels problemes per a passar una bona estona.

Si ets dels que esperen l'estiu només per les festes majors, no et perdis la llista de poblacions que estan de Festa Major aquesta setmana! Tal com deien Els Pets en el seu èxit estiuenc Munta't-ho bé, «Si cada nit donem quatre passes, podem anar de festa Major!».

Si vols més informació sobre les millors festes majors de la Costa Brava, no et perdis la selecció que hem fet al nostre especial.

Lloret de Mar

Amb motiu de Santa Cristina, la població selvatana celebra la festa major, amb activitats des del 13 fins al 27 de juliol. Els dies de festa grossa son el 24 (Santa Cristina) i el 25, amb processó, ball, sardanes i havaneres. Aquest dissabte hi haurà la trobada de gegants a dos quarts de 6 de la tarda, sardanes amb la Jovenívola de Sabadell i concert amb la Freaky Sound Factory.

Quart

A pocs minuts de Girona trobem una festa major divertida i amb activitats per a tothom. Els més petits podran gaudir amb festa de l'escuma o concert d'El Pop Petit, els més joves, amb el torneig del FIFA, el correbars o els concerts de FOK o Hotel Cochambre; i els més grans, amb el concert i ball de l'Orquestra Montecarlo.

Palafrugell

Les festes de Santa margarida de Palafrugell son força populars entre el jovent per les seves barraques, que durant el cap de setmana porten reconeguts grups catalans a l'aparcament de l'Institut Baix Empordà. Aquest any hi passaran Xavi Sarrià (ex Obrint Pas), Doctor Prats i Animal Show, entre molts altres. Però no només hi ha festa per als més joves, també hi ha activitats per als més menuts, com espectacles i cercaviles, balls de festa major, sardanes i activitats culturals a tots els museus del municipi.

Navata

Aquesta població Alt empordanesa celebra la seva festa major per Santa Carme. Divendres, amb l'obertura de les exposicions de Festa Major, s'inaugura la Festa, que portarà a l'Era de l'Obra a Miquel del Roig, Germà Negre,, la Principal de la Bisbal i Son d'havana, entre altres. Tampoc faltaran les sardanes, la festa de l'escuma i animació infantil.

Santa Cristina d'Aro

El cap de setmana més proper a Santa Cristina porta a la localitat baix empordanesa moltíssimes activitats i concerts. Les associacions del poble son les encarregades de dur a terme la majoria d'actes, en les que poden participar gent de totes les edats. Enguany, el pregó anirà a càrrec d'Isona Passola, presidenta de l'acadèmia de Cinema Català, que donarà el tret de sortida a sis dies de festa ininterrompuda. Un dels plats forts arriba el divendres, amb el concert de grup local Bipolar i l'Orquestra Di-Versiones. Una altra de les cites imperdibles és la trobada castellera el dissabte.

Sant Gregori

També a tocar de Girona, Sant Gregori celebra una festa major molt local, però no per això petita. El divendres inicien la festa amb el Sopar de Germanor i l'elecció de la Pubilla i l'Hereu de Sant Gregori, seguit de ball i concert. També hi haurà una festa Holi, el tradicional partit entre Solters i Casats i dissabte a la nit, concert amb els reis de les festes Majors: Orquestra Di-Versiones.

A més d'aquestes poblacions, també estan de festa Major Albons, Armentera, Ullà i Vilaür.