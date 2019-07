Abús de (super)poder

Un dels temes recurrents del cinema i les sèries de superherois és com encaixa la societat l'existència d'éssers amb poders especials, i fins a quim punt estem segurs en mans d'individus que, si volguessin, ens convertirien en els seus esclaus. Per això el gènere juga obertament a la metàfora política, perquè al final el superheroi és la màxima expressió de les febleses i contradiccions d'aquells que ens representen i que tenen a la seva mà el destí del planeta.

The Boys, adaptació promoguda per Amazon del còmic homònim de Darick Robertson, vol ser una mirada plena de mala bava a aquests plantejaments, servint-se d'algunes convencions del gènere per portar-lo a terrenys poc habituals. La història se situa en un món on tothom viu tranquil gràcies a l'existència d'Els Set, una banda de superherois atractius i carismàtics que treballen per a la corporació Vought. Són un fenomen social i mediàtic, i apareixen sempre quan més ens convé. Però la realitat és una altra: secretament, Els Set són éssers corruptes i ambiciosos que s'enriqueixen il·lícitament per la nostra necessitat de sentir-nos rescatats. Billy Butcher, un home aparentment corrent, decideix reunir un grup d'inadaptats per plantar cara a la corporació, mostrar la veritable cara dels superherois i demostrar al món que no necessitem falsos déus per sobreviure. Però el problema és que quan no es tenen poders, la lluita per fer el bé requereix de joc brut.

Produïda per Evan Goldberg i Seth Rogen, que han vetllat (i molt) perquè la sèrie llueixi molt en l'aspecte visual, The Boys és un singular encreuament entre Watchmen i l'univers DC que alterna l'esperit paròdic a l'hora de reformular alguns tòpics del gènere amb un registre més espectacular que inclou escenes d'acció dignes d'una sala de cinema. La sèrie encerta amb la tria de directors (entre els quals destaca Dan Trachtenberg, autor de Calle Cloverfield 10) i un disseny de producció que sembla voler donar la volta a nombrosos imaginaris cinematogràfics i televisius. Però l'aspecte que la fa definitivament prometedora és el seu excel·lent planter d'actrius i actors, que inclou Karl Urban, Jennifer Esposito, Chace Crawford, Dominique McElligott, Jack Quaid, Elisabeth Shue, Nathan Mitchell, Laz Alonso, Brittany Allen, Erin Moriarty, Antony Starr, Jessie T. Usher, David Andrews i el gran Simon Pegg. Amazon estrena els vuit episodis de la sèrie el proper 26 de juny.