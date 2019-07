D'Olot a Girona en bicicleta per les Vies Verdes

La Ruta del Carrilet és una de les més conegudes i realitzades que permet fer diversos quilòmetres al llarg de la província de Girona i conèixer el territori sobre les dues rodes. Els més esportistes o els que vulgueu gaudir d'un dia en família amb aquest mitjà de transport podeu optar per aquesta ruta dinàmica.

La bicicleta és un dels mitjans de desplaçament que s'utilitza cada vegada més habitualment tant per les ciutats com a les zones rurals. Segons el web viesverdes, es considera una «via verda» aquelles infraestructures que s'han desenvolupat sobre trams ferroviaris desafectats del trànsit i sobre camins de la natura que es poden utilitzar per a finalitats recreatives i per a desplaçaments entre centres d'activitat. El traçat és accessible i integrat en el medi natural. Les vies verdes de Girona engloben 5 comarques i 140 quilòmetres.

Una d'aquestes rutes dissenyades és la Ruta del Carrilet, que està dividida en dos trams. El primer és d'Olot a Girona i el segon de Girona a Sant Feliu de Guíxols.

La primera part és més llarga, d'uns 54 o 57 quilòmetres segons l'entrada a Girona. De dificultat mitjana i desnivell 1,5%. Es va creuant amb àrees de pícnic i serveis WC.

Aquesta ruta travessa espais naturals, culturals i paisatgístics de gran importància. Comença a la Garrotxa, a la zona volcànica i seguint l'antic recorregut del tren arriba fins a la vall del Ter i les deveses de Salt i Girona. Aquesta ruta ens permet conèixer la zona volcànica, el castell d'Hostoles i diversos municipis.

Per fer aquesta ruta s'ha de tenir un mínim de pràctica o força física, ja que és de durada considerable.

Començant a Olot, es fan 5 quilòmetres fins a les Preses. Continuem de Sant Feliu de Pallerols a Amer és un tram fàcil, però més llarg que l'anterior, amb 13,5 quilòmetres. D'Amer seguim cap a la Cellera de Ter i a continuació fins a Anglès, amb una durada de 7,5 quilòmetres. El web indica que després d'Amer, a l'altura del Pasteral, cal triar l'opció de circular pel voral de la carretera, si no la pujada és molt forta.

D'Anglès ens dirigim a Girona. A partir de Bescanó podem circular per la devesa de Salt i les hortes de Santa Eugènia que és el pas recomanat, o bé, creuar la nacional. I ja serem a la ciutat de Girona, on podrem gaudir d'una jornada tranquil·la passejant pel Barri Vell i aturant-nos en algun dels establiments. Si volguéssiu continuar, existeix l'opció de fer el segon tram des de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols, una mica més curt que aquest anterior, de 39,7 quilòmetres. També, durant la ruta, podeu aturar-vos a visitar el municipi de Bescanó o el d'Anglès, entre d'altres.