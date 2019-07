Tretze idees per a sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

Fira del Circ al Carrer a La Bisbal de l'Empordà

Durant tot el dia

Els carrers de La Bisbal s'omplen d'espectacles de circ, acrobàcies i trucs per a tots els públics. Durant tres dies, es podran veure des de perxes xineses, fins a clowns, trapezistes o malabaristes a llocs emblemàtics de la capital del Baix Empordà com el Terracotta Museu, les Escoles Velles o els Jardins de Torre Maria.

Rock & Wine a la plaça del Mil·lenari de Platja d'Aro

19.00 h

La plaça del Mil·lenari de Platja d'Aro serà l'escenari, demà dissabte i diumenge, 20 i 21 de juliol, de la segona edició de Rock & Wine, una fira que uneix els mons del rock i del vi. Tots dos dies, de set de la tarda a dotze de la nit, en aquest espai hi haurà estands de diversos cellers que explicaran els seus vins, que es podran tastar. També s'hi podran menjar tapes i s'hi emplaçarà un escenari en el qual s'oferiran concerts de versions de temes de rock.

Familiaria al Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries

Durant tot el dia

Una bona manera de passar el dissabte és fent activitats culturals en una de les ruïnes romanes més importants de Catalunya. El MAC d'Empúries celebra el dissabte una diada dedicada a les activitats familiars, amb tallers, visites guiades i teatralitzades, espectacles i contacontes entre moltes altres. Una manera diferent i especial de conèixer el jaciment i el museu, i sobretot, de submergir-se en la vida grega i romana. Consulta aquí totes les activitats per a fer amb nens aquest cap de setmana.

Festa Major de Lloret de Mar

Durant tot el dia

Amb motiu de Santa Cristina, la població selvatana celebra la festa major, amb activitats des del 13 fins al 26 de juliol. Els dies de festa grossa son el 24 (Santa Cristina) i el 25, amb processó, ball, sardanes i havaneres. Aquest dissabte hi haurà la trobada de gegants a dos quarts de 6 de la tarda, sardanes amb la Jovenivola de Sabadell i concert amb la Fraky Sound Factory. Consulta aquí totes les festa majors d'aquest cap de setmana.

Texas a la Ciutadella de Roses dins el Festival Sons del Mon

21.00 h

Els escocesos portaran a la Ciutadella de Roses els seus més de 30 anys d'èxits, coincidint amb el 30è aniversari del seu primer disc Southside, que va significar un punt d'inflexió a la seva carrera. La vetllada l'obrirà l'artista Carlota Urdiales.

Doctor Prats i Balahits a la Festa Major del Roser de Puigcerdà

23.30 h

L'envelat de Puigcerdà és l'escenari escollit per als concerts de la festa major del Roser de la capital ceretana. A més de Doctor Prats, durant tot el cap de setmana se celebren moltes més activitats, entre les quals es troba Havaneres amb les Anxovetes, o concert i ball amb la Principal de la Bisbal.

Festa Major de Santa Cristina d'Aro

Durant tot el diaEl cap de setmana més proper a Santa Cristina porta a la localitat baix empordanesa moltíssimes activitats i concerts. Les associacions del poble son les encarregades de dur a terme la majoria d'actes, en les que poden participar gent de totes les edats. Enguany, el pregó anirà a càrrec d'Isona Passola, presidenta de l'acadèmia de Cinema Català, que donarà el tret de sortida a sis dies de festa ininterrompuda. Un dels plats forts arriba el divendres, amb el concert de grup local Bipolar i l'Orquestra Di-Versiones. Una altra de les cites imperdibles és la trobada castellera el dissabte.

Visita teatralitzada «Tot per un ral» al Terracotta Museu de La Bisbal de l'Empordà

20.0 h

Dos personatges molt singulars faran de guies al museu i explicaran la seva història i la de la ceràmica de La Bisbal. Una forma divertida i familiar d'apropar-se a la ceràmica i aquest museu ubicat dins una antiga fàbrica.

Diana Krall al Festival de Cap Roig

22.00 h

Amb el cartell d'entrades exhaurides, la cantant de jazz Diana Krall torna a Cap Roig els seus èxits i el seu treball més recent Love is here to stay, en el que Tonny Bennet va col·laborar. Una oportunitat d'or per a veure l'única cantant de jazz que ha aconseguit que nou dels seus discos debutin directament al primer lloc de les llistes de Jazz de Billboard.

Festa Major de Palafrugell

Durant tot el dia

Les festes de Santa margarida de Palafrugell son força populars entre el jovent per les seves barraques, que durant el cap de setmana porten reconeguts grups catalans a l'aparcament de l'Institut Baix Empordà. Aquest any hi passaran Xavi Sarrià (ex Obrint Pas), Doctor Prats i Animal Show, entre molts altres. Però no només hi ha festa per als més joves, també hi ha activitats per als més menuts, com espectacles i cercaviles, balls de festa major, sardanes i activitats culturals a tots els museus del municipi.

Melody Gardot a l'Espai Port del Festival Porta Ferrada

22.30 h

Melody Gardot porta més d'una dècada seduint a tot el planeta amb la seva veu harmoniosa i sensual. Després de patir un greu accident el 2003 del que es va recuperar gràcies a la musicoteràpia, va començar a escriure les seves pròpies cançons a l'habitació de l'hospital. Arriba al Porta Ferrada per primera vegada amb el seu seductor directe.

Gaspar al Festival Tempo de Girona

21.00 h

El festival Tempo sota les estrelles de Girona, que es va iniciar dijous amb el concert de Quimi Portet, continua amb concerts cada dia als Jardins Arqueològics de Girona. El gironí Gaspar és un dels talents del soul de Catalunya. El seu espectacle elegant i enèrgic ja ha seduït als espectadors de festivals com el San Miguel Mas o el Black Music Festival, amb la seva música que agrada tan als amants del gòspel com als seguidors de la música urbana.

El Pot Petit a la pista municipal de Quart

19.30 h

Dins el Pot Petit hi viuen en Pau, la Jana i un grup de música que fa ballar i cantar als nens d'arreu de Catalunya. En plena gira de celebració dels seus 10 anys, dissabte fan parada a Quart en motiu de la Festa Major.