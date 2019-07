La porta de l'infern

El gran moment de forma que viu el cinema de terror està afavorint que ens arribin pel·lícules que, no fa tant, semblaven només exclusives de festivals especialitzats o d'estrenar-se directament en format digital. L'èxit de pel·lícules petites en producció però de gran qualitat artística com Babadook o The Prodigy ha aplanat el camí per a projectes que tenen nombrosos punts en contacte entre ells, però que sobretot els uneix la seva voluntat d'anar més enllà de les convencions de gènere. És el cas de Bosque maldito, una producció irlandesa que juga a uns quants elements propis del terror d'ahir i avui (un nen sinistre, una família trencada, un element sobrenatural que irromp a la quotidianitat, l'aïllament dels personatges, un bosc que alberga un secret terrible) però els casa amb prou solvència dramàtica per transcendir les expectatives de l'espectador. Això és perquè el seu director i coguionista, Lee Cronin, hi demostra ser un bon coneixedor dels ingredients fonamentals del gènere, però sobretot perquè sap entendre'l com un vehicle per furgar en la part més fosca d'allò que mal anomenem «normalitat». La pel·lícula arriba a casa nostra després de guanyar-se un cert culte entre els aficionats, sobretot per les seves atmosferes tèrboles.

L'argument no té res d'original, però saben treure punta a tot el seu potencial expressiu. La protagonista, Sarah, viu amb els seus dos fills en una casa rural, d'aquelles que t'aïllen del món perquè està envoltada de bosc i molta distància de la civilització. Un dia, el seu fill petit desapareix sense deixar rastre, i tot apunta que ha caigut per un forat que hi ha al bosc i que té al seu voltant una certa llegenda negra. Quan ja ha perdut tota esperança, el nen reapareix. Sembla diferent, però ella ho atribueix al fet que l'experiència l'ha traumatitzat i decideix que donant-li temps tot es tornarà a posar al seu lloc. Però a mesura que passen els dies, el comportament del nen es va tornant més erràtic i violent, i Sarah arriba a pensar el pitjor: i si aquell nen que ha tornat a casa no és en realitat el seu fill? Rodada amb una austeritat que no fa altra cosa que beneficiar els aires malsans de la història, Bosque maldito està protagonitzada per Seána Kerslake, James Quinn Markey, Kati Outinen, Simone Kirby, Steve Wall, Eoin Macken i el veterà James Cosmo.