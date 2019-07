Tots els concerts dels Festivals d'estiu d'aquesta setmana

Aquest cap de setmana arriba el torn de l'Estartit amb el Festival de Jazz que portarà a El Molinet la millor música jazz del moment. Al nostre especial de la Costa Brava trobaràs més informació sobre els festivals d'estiu.

Dimarts 23 de juliol

Ian Sala al Festival Tempo. Village dels Jardins del Passeig Arqueològic, 21.00 h

El músic empordanès porta al Tempo sota les Estrelles la seva música poètica i folk, amb una guitarra, una harmònica i... 4 fustes.

Dimecres 24 de juliol

Martí Gironell conversa Maria Dueñas al Festival Tempo. Village dels Jardins del Passeig Arqueològic, 20.00 h

Cada dimecres al vespre, els escriptors son les estrelles del Village Tempo. Aquest dimecres, l'escriptor Martí Gironell conversarà sobre literatura i novel·les amb Maria Dueñas.

Dijous 25 de juliol

Charles McPherson Quartet + Joshua Redman · Ron Miles · Scott Colley & Dave King al festival de Jazz de l'Estartit. El Molinet, 20.00h

Charles McPherson és una icona del bepop que, segons ell mateix, abraça tots els estils del jazz. Seguidament, Joshua Redman · Ron Miles · Scott Colley & Dave King presenten Still dreaming, un homenatge a Ornette Coleman i al seu pare Dewey.

Tu no existes al Festival Tempo. Village dels Jardins del Passeig Arqueològic, 21.00 h

El grup de Barcelona va irrompre a l'escena indie a finals de 2015, i en poc temps s'han convertit en tota una revelació. El seu pop electrònic agafa com a referències musicals Los Planetas o El Columpio Asesino.

Divendres 26 de juliol

Ben Harper & The Innocent Criminals a Cap Roig. Jardí Botànic de Cap Roig, 22.00 h

El cantant americà actua aquest divendres a Cap Roig amb la seva mítica banda The Innocent Criminals, amb qui ha participat en la majoria dels seus projectes. Una oportunitat de veure en directe una de les estrelles més importants del rock-folk americà.

Ben Harper, el 2015 a Cap Roig

Mònica Mussungo al Festival Tempo. Village dels Jardins del Passeig Arqueològic, 21.00 h

Mònica Mussungo ja va visitar el Tempo amb els Nu Epoque, i ara repeteix amb un trio de Soul experimental amb tocs de jazz i electrònica. Mussungo vindrà acompanyada de Mark Aanderud i Juan R. Berbín.

El Ballet Nacional Sodre Uruguay presenta El Quijote del Plata al festival Castell de Peralada. Auditori parc del Castell, 22.00 h

El Ballet nacional Sodre debuta a Peralada amb una obra inspirada en la unió del Quixot de la Manxa amb el cèlebre personatge uruguaià Arturo E. Xalambrí, responsable que a Montevideo es conservi una de les col·leccions de llibres de Cervantes més grans de Llatinoamèrica. El mateix divendres, a la 1 del migdia, a la Biblioteca de Peralada, es podrà conversar amb Igor Yebra, director artístic del ballet i Blanca Li, coreògrafa.

Alfred García al festival Portalblau. MAC d'Empúries, 22.30 h

El popular cantant, participant del talent show Operación Triunfo 2017, actua aquest divendres en un espai privilegiat, les ruïnes d'Empúries, per a presentar el seu primer àlbum 1016, que ja és disc d'or.

Tonina + José James al festival de Jazz de l'Estartit. El Molinet, 20.00h

Tonina té per davant un gran futur amb la seva veu singular i amb personalitat amb la qual presentarà al Jazz Festival L'Estartit el seu últim treball discogràfic St. Lost. Seguidament, José James retrà homenatge a un dels músics que més l'ha influenciat, Bill Whiters amb el seu espectacle Lean on Me.

Alfred García amb Albert Pla a l'Acústica 2018

Malandain ballet Biarritz presenta Noé al Porta Ferrada. Espai Port, 22.30 h

La companyia de Thierry Malandain torna amb la seva darrera creació, Noé, basada en el mite bíblic. Un ballet d'arrel clàssica amb un esperit modern.

Dissabte 27 de juliol

Liam Gallagher a Cap Roig. Jardí Botànic de Cap Roig, 22.00 h

Icona del britpop dels noranta, l'excantant d'Oasis, Liam Gallagher arriba a Cap Roig per a presentar el seu projecte en solitari, iniciat fa dos anys amb el seu primer àlbum As You Were, i per recordar algun dels temes que van fer d'Oasis un dels grups més emblemàtics de la dècada dels 90.

Joan Baez al Porta Ferrada. Espai Port, 22.30 h

En la seva gira de comiat, Joan Baez, una de les veus més reconegudes de l'escena folk i reivindicativa dels anys 60, fa parada a Sant Feliu de Guíxols per a repassar els seus grans èxits i presentar el seu últim àlbum Whistle down the wind. Probablement l'última oportunitat de veure-la en directe!

Lluc Casares Quintet + Stochelo Rosenberg i Biel Ballester Trio al festival de Jazz de l'Estartit. El Molinet, 20.00h

Des de Nova York, dins el programa Artist Diploma de la Julliard School, Casares ha enregistrat Sketches overseas, el seu segon àlbum com a líder. Tot seguit, l'holandès Stochelo Rosenberg, un dels millors guitarristes del món, es presenta amb el trio del mallorquí Biel ballester amb el que va enregistar el doble àlbum Melodium Melodynamic.

El millor de Pink Martini al festival Castell de Peralada. Auditori parc del Castell, 22.00 h

Pink Martini ja han passat per Peralada, l'any 2014 i el 2016 per celebrar el 30è aniversari del festival. Enguany son ells els que estan d'aniversari, ja que celebren l'aniversari de la seva cèlebre cançó je ne veux pas travailler amb un espectacle repassant els seus millors èxits.

Pink Martini en la seva darrera actuació a Peralada

Maruja Limón al Festival Tempo. Village dels Jardins del Passeig Arqueològic, 21.00 h

Cinc noies dalt de l'escenari fent música llatina, mediterrània, pop, bossanova sempre amb una arrel flamenca. Maruja Limón són el grup revelació de l'any, i presentaran al tempo les seves composicions personals.

Diumenge 28 de juliol

Pastora Soler a Cap Roig. Jardí Botànic de Cap Roig, 22.00 h

Després d'una aturada de dos anys, Pastora Soler torna als escenaris amb el seu nou treball La Calma amb el que ha aconseguit ser número u en vendes i disc d'or.

Rita Payés i Elisabeth Roma + The Golden Gate Quartet al festival de Jazz de l'Estartit. El Molinet, 20.00h

The Golden Gate Quartet han esdevingut els grans ambaixadors de la música negra americana arreu del món. Les seves veus haromniades no han perdut mai l'esperit amb el que el quartet va ser creat fa més de 80 anys, tot i que els seus components han variat al llarg de la història. Abans de la seva actuació. La jove trombonista de la factoria de Joan Chamorro actuarà amb la seva mare, Elisabeth Roma.

Hu'Yu Project al Festival Tempo. Village dels Jardins del Passeig Arqueològic, 21.00 h

El festival sempre té un vessant social, i aquest any se celebra una combinació de música i cultura que portarà una fusió de rumba, música cubana i senegalesa a càrrec de l'associació Hu'yu Projects.

Xarim Aresté al Porta Ferrada. Teatre Auditori Narcís Masferrer, 20.00 h

L'ebrenc Xarim Aresté arriba al Porta ferrada per a presentar el seu últim treball El nus i altres mons. En el seu concert, Aresté experimenta amb tota classe d'estils, improvisa i es mostra en totes les seves facetes. Un dels grans talents sorgits a Catalunya els últims anys.