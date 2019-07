A quina festa major podeu anar aquest cap de setmana?

Santa Cristina, Sant Jaume o Santa Anna son algunes de les festivitats que porten la festa major a les poblacions. És per això que aquest cap de setmana es concentren una gran quantitat de festes on podeu anar a passar-ho bé! Com deia la Trinca, «Alegria! Que és festa major!!»

Blanes

Si per alguna cosa es caracteritza la Festa Major de Santa Anna de Blanes, és pel concurs de focs d'artifici. Des de fa 49 anys, cada estiu s'ajunten les millors pirotècniques del món que concursen per a fer-se amb el premi del millor castell de focs. Però la Festa Major no només son els focs, també hi ha l'Embarraca't, concerts, gegants, activitats infantils i correfocs, perquè tothom pugui gaudir d'aquests dies.

Sant Jaume de Llierca

La població garrotxina s'omple d'activitats per a celebrar, és clar, Sant Jaume. Des de Sardanes, a concerts de nit, passant per concerts, cercaviles geganteres, activitats infantils i balls. Els més joves es podran divertir amb els Buhos i la Sra. Tomasa el divendres a la nit. Una de les activitats estrelles és el partit de futbol entre el Sant Jaume, de segona catalana, i la Unió Esportiva Olot, de 2a B.

Salt

Salt també celebra les seves festes amb motiu de Sant Jaume, i des de fa uns anys, gràcies en part als concerts de les Barraques, han agafat força nom, sobretot entre el jovent. Amb el tret de sortida dimecres, amb el correfoc i el concert de Doctor Prats, s'inicien 5 dies de festa ininterrompuda i amb activitats per a tots els públics, com castells, sardanes i gegants.

Mont-Ras

Potser no és la festa amb més activitats programades, però totes les que es fan, tenen èxit assegurat. Dijous es dona el tret de sortida amb concert de Gospel, i divendres continua amb The Covers Band i Festucs. Dissabte i diumenge son els dies forts, amb activitats durant tot el dia, sardanes i concert.

Arbúcies

Situat al mig del Parc Natural del Montseny, Arbúcies celebra aquesta setmana la seva festa major. Amb la participació de les entitats del poble, que oferiran actuacions de dansa, concurs de petanca, alliberament d'aus i exposicions, també compta amb concerts, nits joves i més activitats per a totes les edats.

Aquesta setmana també es pot anar de festa major a L'Estartit, Espolla, Fornells, Fortià, Les Planes, Pontós, Portbou i Queralbs, Vilajuïga.