Sis activitats per fer amb nens aquest cap de setmana

Làser Tag al Prat Rodó d'Arbúcies

Dissabte 27, 18.00 h

Aventura, estratègia i sobretot molta acció és el que es pot viure dissabte a la tarda a Arbúcies, amb l'activitat de Làser tag. Apte per a nens i nenes a partir dels 10 anys, i amb inscripció prèvia, és una bona manera de fer esport a l'aire lliure i de passar-ho genial amb una activitat diferent i emocionant.

Festa Holy a les barraques dels pescadors de Portbou

Diumenge 28, 17.00 h

Encara que els petits de casa gaudeixen molt de les festes Holy, és una activitat apta per a fer-la en família. Pels que encara no saben el que és, a aquestes festes, es tiren pols de colors diferents sobre els participants, que queden coberts de colors vius i diferents.

Festa de l'Escuma a la plaça de l'Ajuntament de Mont-Ras

Dissabte 27, 17.00 h

Un dels clàssics de les festes majors de l'estiu son les festes de l'escuma i a Mont-Ras no han volgut perdre aquesta festa. Els menuts gaudeixen com mai submergint-se de ple i ballant al ritme de la música mentre es van cobrint d'escuma de colors.

Circus Show a l'escenari infantil de la plaça Mestrança de Blanes

Divendres 26, 18.30 h

Blanes està de festa major, i per a celebrar-ho, també programa activitats per a la família. Aquest divendres a la tarda arriba Circus Show, un espectacle ambulant format per dos clowns que mostraran tot el que han après sobre el circ durant el seu pas pels 5 continents.

Activitats Infantils a la zona esportiva El Molí de Fornells de la Selva

Diumenge 28, 19.00 h

Mentre pares i avis es diverteixen al ball de La Betty orquestra a la zona esportiva El Molí, els petits poden passar-s'ho igual de bé a les activitats infantils programades just al costat. Una tarda de diumenge de festa major pensada perquè tothom pugui passar-ho bé a la seva manera.

Castells inflables a la platja gran davant la Pineda de l'Estartit

Dissabte 27, 15.00 h

No tens plans per al dissabte? L'Estartit et soluciona el dia! Pots passar el matí a la platja, i just després de dinar, començar la tarda amb els castells inflables, seguir amb la festa de l'escuma i ballar al ritme de Efecto Rumba i els Dj's, tot sense sortir de la mateixa platja.