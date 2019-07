Aprendre a passar-ho bé

La comèdia adolescent ha evolucionat molt des d'aquells anys 80 en què van erigir-se en un dels grans reclams de la taquilla mundial. Del simple pretext per a l'encadenat de gags gruixuts i (a vegades) molt efectius sobre les contraindicacions implícites en aquesta etapa vital, ha passat a convertir-se en un dels grans gèneres per parlar d'aquelles coses que acaben configurant la nostra vida adulta. Entre els casos més notables hi ha el de Supersalidos, una veritable joia que aprofundia en els matisos de tota amistat masculina, o Love, Simon, sobre el descobriment de la pròpia sexualitat en un context marcat pels prejudicis i les aparences. Súper empollonas encarna això mateix però aplicat al paper de la dona. Partint de l'esquema habitual del gènere, aquesta excel·lent pel·lícula feminitza els seus debats i dóna veu a un estil de personatge que tradicionalment s'ha hagut de conformar amb un rol secundari o de contrapunt. Ho fa amb una sensibilitat excepcional, en gran mesura perquè la directora Olivia Wilde ha sabut entendre el poder de suggestió de la posada en escena, i jugant amb un humor intel·ligent que aprofita cada gag per introduir un motiu per a la reflexió.

Les protagonistes, Amy i Molly, arriben al final de la secundària havent-s convertit en les estudiants més brillants del seu curs, però amb la sensació que no han tingut vida social i no han aprofitat per fer aquelles coses que se suposa que han de fer a la seva edat. Decideixen aprofitar la festa de final de curs per passar-ho tan bé com puguin, i també com un pretext per celebrar la seva amistat. Però la nit no surt com s'esperen i s'acaba convertint en un encadenat de desastres que les portarà a parlar de veritats que fins ara només havien quedat intuïdes. Rodada amb un entusiasme contagiós i una capacitat única per generar empatia entre espectadores i espectadors de totes les edats, Súper empollonas conté escenes que et desmunten de riure per la seva àcida mirada als tòpics de l'adolescència, però al mateix temps sap arrossegar-te cap a una intimitat molt creïble per l'esplèndida aportació de totes les actrius i actors. Cal citar, en aquest sentit, la gran feina de Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Lisa Kudrow, Jason Sudeikis, Jessica Williams, Will Forte, Mike O'Brien, Molly Gordon i Billie Lourd, que té al seu càrrec un dels personatges més divertits de la funció.