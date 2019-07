Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Visita teatralitzada «Terra d'Indiketes» al MAC d'Ullastret

Dissabte 27, 19.30 h

Personatges de l'època quan els Ibers poblaven la ciutat d'Indika us guiaran pels seus carrers i edificis, en una visita sorprenent i divertida. Una forma diferent d'aprendre i apropar-se a la cultura dels ibers i a la seva forma de viure.

Concurs Internacional de Foc d'Artifici de Blanes

Divendres 26 i Dissabte 27, 22.30 h

Si per alguna cosa es caracteritza la Festa Major de Santa Anna de Blanes, és pel concurs de focs d'artifici. Des de fa 49 anys, cada estiu s'ajunten les millors pirotècniques del món que concursen per a fer-se amb el premi del millor castell de focs. El Concurs va arrancar dimarts, però encara hi ha oportunitat de veure dos participants més: divendres, la Pirotècnica Gironina de València, i dissabte la Pirotècnica Zaragozana de Saragossa.

Alfred García al MAC d'Empúries dins el Festival Portalblau

Divendres 26, 22.30 h

El popular cantant, participant del talent show Operación Triunfo 2017, actua aquest divendres en un espai privilegiat, les ruïnes d'Empúries, per a presentar el seu primer àlbum 1016, que ja és disc d'or. Si vols conèixer més informació sobre el Festival Portalblau i la resta d'actuacions dels festivals d'estiu aquest cap de setmana, consulta la nostra selecció.

Felix Brunet presenta Gelidacabra a la plaça de l'Església de l'Estartit

Diumenge 28, 19.00 h

Un espectacle de màgia itinerant, pensat per al públic familiar. Fèlix Brunet fa màgia, humor i mímica amb un carretó de gelats antic, sense dir ni una sola paraula. Un espectacle ideal per a passar la tarda del diumenge, tot aprofitant que l'Estartit està de festa major. Consulta la nostra selecció de plans per a fer amb nens aquest cap de setmana.

Bufant Fort i Morgan obriran demà una nova edició del Festival de Begur

Dissabte 27, 19.30 h

La banda de carrer gironina Bufant Fort, amb una cercavila musicalitzada, i la formació Morgan, que presentarà el seu darrer treball discogràfic, Air, encetaran demà una nova edició del Festival de Música de Begur. L'acte inaugural, com marca la tradició dels darrers anys, començarà a dos quarts de vuit del vespre al castell de Begur. Seguidament, amb Bufant Fort, s'iniciarà una rua pels carrers més cèntrics de Begur, arribant fins a les Escoles Velles. En el pati d'aquest equipament municipal hi haurà, a dos quarts d'onze, el concert de Morgan, amb la cantant Nina de Juan

Fira de la ratafia a Gualta

Diumenge 28, 18.00 h

Gualta celebra la festa major aquest cap de setmana, i un dels actes estrella és la celebració, diumenge a la plaça de l'església de la Fira de la Ratafia Artesana. Parades, tastets i altres activitats relacionades amb aquesta típica beguda catalana.

Bumper Balls a la Zona Esportiva de Sant Jaume de Llierca

Dissabte 27, 18.00 h

Vols viure la sensació de ser a dins d'una pilota? Amb les Bumper balls podràs xocar, rebotar, caure i viure mil i una sensacions noves com si fossis dins una pilota. Envoltat amb una bola inflable gegant, podràs jugar amb els nens i adults i divertir-te com mai.

Liam Gallagher al Festival de Cap Roig

Dissabte 27, 22.00 h

Icona del britpop dels noranta, l'excantant d'Oasis, Liam Gallagher arriba a Cap Roig per a presentar el seu projecte en solitari, iniciat fa dos anys amb el seu primer àlbum As You Were, i per recordar algun dels temes que van fer d'Oasis un dels grups més emblemàtics de la dècada dels 90, com Wonderwall

Orquestra Maribel a la festa major d'Arbúcies

Divendres 26, 23.00 h

Divendres s'inicia la Festa major d'Arbúcies i amb ella, les nits de concert a les barraques. Per a la primera nit, l'Orquestra Maribel, un dels grups imperdibles de les festes majors de les comarques gironines, portarà la seva festa amb versions de totes les èpoques, juntament amb Jetlack, Gwrando New Project i Celtic Dj's.

Els 40 Summer Live a l'Aviguda de Catalunya de Tossa de Mar

Diumenge 28, 22.00 h

Els 40 Summer Live ajunta, en una nit, grans artistes del panorama nacional amb els seus millors Dj's. Aquest diumenge al vespre, a Tossa, actuaran Lola Indigo, Beret, Dani Fernández, Pol Granch i Sinsinati, presentat per David Álvarez.

Joan Baez a l'Espai Port del Festival Porta Ferrada

Dissabte 27, 22.30 h

En la seva gira de comiat, Joan Baez, una de les veus més reconegudes de l'escena folk i reivindicativa dels anys 60, fa parada a Sant feliu de Guíxols per a repassar els seus grans èxits i presentar el seu últim àlbum Whistle down the wind. Probablement l'última oportunitat de veure-la en directe!

Visita teatralitzada «Viatge als pobles màgics de Mercè Rodoreda» a Santa Cristina d'Aro

Diumenge 28, 18.00 h

De la mà d'alguns dels seus habitants, podreu descobrir els pobles que apareixen en l'obra Viatges i flors, aquell indret de Les gavarres on l'escriptora va passar els darrers anys de la seva vida.

El Ballet Nacional Sodre Uruguay presenta El Quijote del Plata al festival Castell de Peralada

Divendres 26, 22.00 h

El Ballet nacional Sodre debuta a Peralada amb una obra inspirada en la unió del Quixot de la Manxa amb el cèlebre personatge uruguaià Arturo E. Xalambrí, responsable que a Montevideo es conservi una de les col·leccions de llibres de Cervantes més grans de Llatinoamèrica. El mateix divendres, a la 1 del migdia, a la Biblioteca de Peralada, es podrà conversar amb Igor Yebra, director artístic del ballet i Blanca Li, coreògrafa.

Concert de la Principal de l'Escala a la Plaça Sant Pol de S'Agaró

Dissabte 27, 22.00 h

Dins el cicle d'havaneres i Sardanes que l'Ajuntament de Castell - Platja d'Aro programa cada estiu, aquest dissabte és el torn de les sardanes amb la Principal de l'Escala. Una oportunitat d'or per escoltar sardanes a la fresca, sota la llum de les estrelles.

Excursió al Bac de Llívia

Diumenge 28, 9.00 h

Amb la calor de l'estiu, el que ve de gust és perdre's pels Pirineus i la seva fresca. Si ets dels que busquen la muntanya per a refrescar-se, Llívia t'ofereix una bona oportunitat per a fer-ho, i de pas, conèixer un territori de boscos i llacs al peu del Carlit.

Oques Grasses a la Ciutadells de Roses dins el Festival Sons del Món

Divendres 26, 21.00 h

Oques Grasses s'han convertit en un dels grups més importants de la música catalana d'aquests dies. Amb el seu últim disc, Fans del sol, han tornat a sonar a totes les ràdios catalanes sense parar amb cançons com In the night, Bancals o Sta guay. També hi actuaran el grup Sense sal.

Làser Tag al Prat Rodó d'Arbúcies

Dissabte 27, 18.00 h

Aventura, estratègia i sobretot molta acció és el que es pot viure dissabte a la tarda a Arbúcies, amb l'activitat de Làser tag. Apte per a nens i nenes a partir dels 10 anys, i amb inscripció prèvia, és una bona manera de fer esport a l'aire lliure i de passar-ho genial amb una activitat diferent i emocionant.

Perepau Ximenis i Josep Maria Ribelles al Parc Nou d'Olot

Diumenge 28, 18.30 h

Dins del cicle de Música al Parc que se celebra al Parc Nou d'Olot, Perepau Ximenis i Josep Maria Ribelles porten la seva música que barreja la tradicional amb la més moderna, donant forma a Traddart.

Paco Ibáñez al mac d'Empúries dins el Festival Portalblau

Dissabte 27, 22.30

En la gira de celebració del 50è aniversari del seu històric concert a l'Olympia de París, el cantautor fa parada a les ruïnes d'Empúries. Ibáñez repassarà les cançons d'aquell mític concert de 1969 sense oblidar-se de les més actuals.

Ben Harper & The Innocent Criminals a Cap Roig

Divendres 26, 22.00

El cantant americà actua aquest divendres a Cap Roig amb la seva mítica banda The Innocent Criminals, amb qui ha participat en la majoria dels seus projectes. Una oportunitat de veure en directe una de les estrelles més importants del rock-folk americà.

Festa Holy a les barraques dels pescadors de Portbou

Diumenge 28, 17.00 h

Encara que els petits de casa gaudeixen molt de les festes Holy, és una activitat apta per a fer-la en família. Pels que encara no saben el que és, a aquestes festes, es tiren pols de colors diferents sobre els participants, que queden coberts de colors vius i diferents.