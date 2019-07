Set propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Felix Brunet presenta Gelidacabra a la plaça de l'Església de l'Estartit

19.00 h

Un espectacle de màgia itinerant, pensat per al públic familiar. Fèlix Brunet fa màgia, humor i mímica amb un carretó de gelats antic, sense dir ni una sola paraula. Un espectacle ideal per a passar la tarda del diumenge, tot aprofitant que l'Estartit està de festa major. Consulta la nostra selecció de plans per a fer amb nens aquest cap de setmana.

Fira de la ratafia a Gualta

18.00 h

Gualta celebra la festa major aquest cap de setmana, i un dels actes estrella és la celebració, diumenge a la plaça de l'església de la Fira de la Ratafia Artesana. Parades, tastets i altres activitats relacionades amb aquesta típica beguda catalana.

Els 40 Summer Live a l'Aviguda de Catalunya de Tossa de Mar

22.00 h

Els 40 Summer Live ajunta, en una nit, grans artistes del panorama nacional amb els seus millors Dj's. Aquest diumenge al vespre, a Tossa, actuaran Lola Indigo, Beret, Dani Fernández, Pol Granch i Sinsinati, presentat per David Álvarez.

Visita teatralitzada «Viatge als pobles màgics de Mercè Rodoreda» a Santa Cristina d'Aro

18.00 h

De la mà d'alguns dels seus habitants, podreu descobrir els pobles que apareixen en l'obra Viatges i flors, aquell indret de Les gavarres on l'escriptora va passar els darrers anys de la seva vida.

Excursió al Bac de Llívia

9.00 h

Amb la calor de l'estiu, el que ve de gust és perdre's pels Pirineus i la seva fresca. Si ets dels que busquen la muntanya per a refrescar-se, Llívia t'ofereix una bona oportunitat per a fer-ho, i de pas, conèixer un territori de boscos i llacs al peu del Carlit.

Perepau Ximenis i Josep Maria Ribelles al Parc Nou d'Olot

18.30 h

Dins del cicle de Música al Parc que se celebra al Parc Nou d'Olot, Perepau Ximenis i Josep Maria Ribelles porten la seva música que barreja la tradicional amb la més moderna, donant forma a Traddart.

Festa Holy a les barraques dels pescadors de Portbou

17.00 h

Encara que els petits de casa gaudeixen molt de les festes Holy, és una activitat apta per a fer-la en família. Pels que encara no saben el que és, a aquestes festes, es tiren pols de colors diferents sobre els participants, que queden coberts de colors vius i diferents.