Tots els concerts dels Festivals d'estiu d'aquesta setmana

El juliol arriba a la seva fi, però els festivals d'estiu continuen, i encara amb més força. Aquesta setmana arriba amb plats forts a molts festivals, com Luis Fonsi a Cap Roig o Miki Nuñez a La Santa Market. Però també és una setmana d'adéus: el Sons del Món tanca l'edició d'enguany aquest diumenge amb Rozalén. Al nostre especial de la Costa Brava trobaràs més informació sobre els festivals d'estiu.

Dilluns 29 de juliol

Els 40 Pop a la Santa Market. Santa Cristina Horse Club, 20.00 h

La ràdio formula més coneguda del país, porta a La Santa Market 5 hores de música non stop! I amb un cartell de luxe: 31 Fam, Carlos Right, Sense Sal, els Buhos i Miki Nuñez, que de ben segur que cantarà el seu èxit eurovisiu La Venda.

God Save the Queen al Porta Ferrada. Espai Port, 22.30 h

L'èxit de la pel·lícula Bohemian Rhapsody ha fet que, en els últims mesos, la música de Queen soni a tot arreu. La banda tribut God Save the Queen son una de les millors bandes tribut al quartet britànic del món, i aquest any tornen al festival de la Porta Ferrada carregats del millors èxits de la coneguda banda de Freddie Mercury.

Adrià Puntí al Tempo. Auditori Tempo - Plaça dels Jurats, 22.00 h

El juny del 1996, els desapareguts Umpah.pah, liderats per Puntí, presentaven a la Plaça dels Jurats el que seria el seu darrer àlbum d'estudi, La Columna de Simeón. 23 anys després, Adrià Puntí torna al mateix escenari per rpesentar les seves cançons en solitari i el seu directe peculiar i especial.

Dimarts 30 de juliol

Salif Keita + The Wailers al Porta Ferrada. Espai Port, 21.30 h

Descendent directe del fundador de l'imperi de Mali, Sundaita Keta; Salik Keita és una de les millors veus africanes. Amb la seva última gira, Un Autre Blanc, ret un homenatge a les persones que com ell, pateixen albinisme. El concert es completarà amb l'actuació de The Wailers, que continuen propagant el missatge de Bob Marley per tot el món.

Bebe al Tempo. Auditori Tempo - Plaça dels Jurats, 22.00 h

Bebe arriba al Tempo per a repassar els seus grans èxits com Malo, Ella o Siempre me quedarà. Però també donarà a conèixer algun dels seus nous temes, que sortiran al disc que llançarà pròximament.

Dimecres 29 de juliol

Luis Fonsi a Cap Roig. Jardí Botànic de Cap Roig, 22.00 h

El cantant de Despacito i Echame la culpa ha penjat el cartell d'entrades exhaurides a Cap Roig dos anys després de la seva darrere actuació al festival. No és casualitat, el porto-riqueny lidera les llistes musicals a cada nou senzill que treu al mercat. Una nit llatina i fresca!

Luis Fonsi en la seva actuació a Cap Roig el 2017 | Jose Irun

David Busquets a La Santa Market. Santa Cristina Horse Club, 22.00 h

El gironí es va fer conegut gràcies a compartir les seves cançons a les xarxes socials, i ara, ja sona a totes les ràdios i ha estat nominat als premis MIN de la música Independent i als Premis Enderrock. Busquets portarà el seu pop comercial a La Santa Market.

Martí Gironell conversa amb Francesc Miralles al Tempo. Village dels Jardins del Passeig Arqueològic, 20.00 h

En el cicle Tempo Entre Llibres, Martí Gironell conversa aquesta setmana amb Francesc Miralles, un escriptor i periodista tot terreny que ha escrit des d'assaig fins a novel·la juvenil, entre altres gèneres.

Kevin Johansen al Tempo. Auditori Tempo - Plaça dels Jurats, 22.00 h

Nascut a Alaska, Johansen és un artista integral: música, fotografia o dibuix son algunes de les seves habilitats. Establert actualment a Argentina, presentarà al Tempo els seus grans èxits i el seu darrer disc, Algo Ritmos.

Grease Reloaded al Porta Ferrada. Teatre Auditori Narcís Masferrer, 18.00 i 21.00 h

La companyia de dansa urbana Supa Staff, dirigida per Mario & Cristian, revisen el clàssic d'Olivia Newton-John i John Travolta Grease, amb el prisma del hip-hop. Una nova manera de veure Grease!