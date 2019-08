Un estiu amb Josep Pla

La Fundació Josep Pla ha programat per a aquest mes d'agost tota una sèrie d'activitats que tenen com a epicentre la figura de l'escriptor empordanès. Al llarg de l'any, la Fundació promou ja diverses iniciatives culturals i aquest mes d'agost proposen rutes, lectura i exposicions.

Una d'aquestes propostes ens planteja la ruta Josep Pla a Calella amb la possibilitat de degustar un sopar de cuina tradicional empordanesa al restaurant Caliu de l'hotel Garbí de Calella. Aquesta activitat es farà avui i els propers dies 9 i 23 a les 7 de la tarda. El punt de trobada és l'oficina de turisme de Calella i el preu és de 32 euros. Si el que s'escull és fer únicament la ruta, llavors el preu és de 8 euros.

El dia 16 d'agost s'ha programat la ruta que porta per nom «Josep Pla, cuina i paisatge a Tamariu». En aquesta ocasió el sopar de cuina empordanesa, la cuina que tantes vegades va elogiar el mateix Pla, es farà al restaurant El clot dels Mussols de l'hotel Tamariu. El preu és de 34 euros però en el cas que es vulgui fer només la ruta és de 8 euros. El lloc de trobada de l'inici de la ruta és l'oficina de turisme de Tamariu, situada al carrer de la Riera, sense número.

Les activitats relacionades amb l'escriptor seguiran el dia 18 a les 6 de la tarda amb un recorregut per la ciutat ibèrica d'Ullastret. La visita ens permetrà conèixer la relació que havia tingut l'escriptor amb alguns dels seus amics arqueòlegs, com per exemple el que havia estat director de les excavacions d'Ullastret, Miquel Oliva, o el professor Miquel Taradell.

El mateix Pla es va referir el 1977 a Prosperitat i rauxa de Catalunya al treball que va fer Oliva al jaciment d'Ullastret amb aquestes elogioses paraules: «El professor Miquel Oliva és un home correctíssim. Els seus coneixements són vastíssims. La seva activitat és literalment extraordinària. Ha fet moltes coses, però potser la més important és Ullastret. Que Déu li conservi la vida molts anys!».

Anteriorment, el 1968 Josep Pla ja es va referir al jaciment. Les seves impressions van quedar recollides a «Reflexions sobre l'Empordà», dins El meu país, i l'escriptor destacava especialment la seva riquesa paisatgística. «A l'Empordà, la bellesa del paisatge és pràcticament constant: la del paisatge d'Ullastret ho és fora de mida. Hom es troba al mig d'una vall, tancada a ponent, a llevant i a migdia i oberta de bat a bat al nord sobre una agricultura productiva a primer terme; unes frondes arbòries esponjoses, elegants i tendres, una mica més enllà i una fuga panoràmica sobre el Pirineu que només es pot qualificar d'inoblidable si no es vol pecar per defecte».

La visita programada per al proper 18 d'agost farà que el visitant pugui conèixer amb molt de detall la relació de Josep Pla amb l'antiga ciutat ibèrica.

L'oferta cultural relacionada amb Josep Pla no s'acaba aquí. El 29 d'agost a les 12 del migdia es farà el vermut literari al Terralet de Llafranc.

D'altra banda, fins al 31 d'agost, el Teatre Municipal acull Josep Pla al Tabarín. Es tracta, segons els seus promotors, d' una iniciativa de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, l'Arxiu Municipal i la Fundació Josep Pla, en la qual s'estableix un joc d'il·lustració fotogràfica a partir d'un text de Josep Pla sobre algun aspecte de la Festa Major.