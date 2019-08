Mai no és tard

«REMEMBER ME» El veterà Bruce Dern protagonitza aquesta comèdia dramàtica dirigida per l'espanyol Martín Rosete

Bruce Dern és, als seus 83 anys, una llegenda viva del cinema nord-americà que ha trigat molts anys a rebre el reconeixement col·lectiu que sempre havia merescut. Va ser en gran mesura gràcies a Nebraska d'Alexander Payne, que li va valer una nominació a l'Oscar, però igualment no li calen premis: la seva trajectòria és la crònica d'un talent extraordinari que l'ha portat a tocar tots els fronts i sempre tocar-los bé. A Remember me, coproducció entre Espanya, França i Estats Units, torna a demostrar perquè és un clàssic vivent amb un personatge que li permet explorar diferents registres. Dern hi interpreta Claude, un home en la tercera edat que descobreix que el gran amor de la seva vida pateix Alzheimer i està ingressada en una residència. Disposat a reconquerir-la, o almenys recuperar aquella connexió inicial, l'home no s'ho pensa dues vegades i se les arregla per anar a viure a la mateixa residència.

Escrita per Rafa Russo, guionista de títols com Lluvia en los zapatos, i dirigida per Martín Rosete, Remember me intenta en tot moment no ser víctima d'excessos melodramàtics i adopta un registre tirant a còmic, sobretot quan es tractar de mostrar les desventures del protagonista per trobar la seva estimada. Més enllà de si se'n surt o no (a estones es fa entranyable, es converteix en allò que no voldria ser), només per la presència de Dern i les seves escenes amb l'esplèndida Caroline Silhol l'experiència ja paga la pena. El planter de secundaris inclou Sienna Guillory (coneguda per la saga Resident Evil, i també per les sèries Luther i Fortitude), Brian Cox, Brandon Larracuente, Adam Quintero, Karina Kolokolchykova, Nicole Ansari-Cox i Verónica Forqué. El film s'ha pogut dur a terme cinc anys després que el seu guió es quedés orfe de productora, malgrat ser considerat com un dels més interessants dels que es van presentar a les «majors» durant el 2014.