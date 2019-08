Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Jorge Drexler al Festival de Cap Roig

Diumenge 4, 22.00 h

El cantautor uruguaià presenta el seu nou espectacle Silente, amb la guitarra com a únic acompanyant. Un concert unipersonal, amb el silenci com a matèria primera i marc per a la comunicació. Una oportunitat d'or per a gaudir d'un dels músics més llorejats del panorama musical llatinoamericà.

Joan Dausà al Festival de Música de Begur

Divendres 2, 22.30 h

A 2/4 d'11 de la nit al Pati de les Escoles Velles de Begur, concert de Joan Dausà dins el 42è Festival de Música de Begur. El cantant segueix la seva gira «Ara Som Gegants», disc que ha marcat un punt d'inflexió en la seva carrera. El treball va ser un dels discs en català més venuts de l'any 2018.

La Casa Azul inaugura el White Summer Festival

Dissabte 3, 22.30 h

La vuitena edició del festival White Summer Costa Brava s'inaugurarà amb el concert del grup barcelonès La Casa Azul, que acaba de publicar La gran esfera, el seu projecte discogràfic més esperat. El grup de Guille Milckyway serà el primer en trepitjar el renovat escenari del festival.

Els Catarres i Ebri Knight a Sant Feliu de Guíxols

Divendres 2, 00.00 h

L'escenari de davant l'Ajuntament és el lloc escollit per Sant Feliu per a celebrar els seus concerts de Festa Major. Aquest divendres, Els Catarres portaran la seva música a la Costa Brava en un concert gratuït i animat. També actuaran els Ebri Knight.

Pop per Xics a La Santa Market

Diumenge 4, 19.30 h

El personatge principal de l'espectacle va evolucionant a través de la música fins a convertir-se en un superheroi, amb valors i qualitats amagades. Però per a fer-ho necessita l'ajuda del públic, que es convertiran en estrelles del pop per un dia!

Visita teatralitzada «Anem al museu amb el senyor Darder», al Museu Darder de Banyoles

Dissabte 3, 11.30 h

El senyor Francesc Darder acaba de crear el museu i acompanya als visitants per tots els seus racons, explicant els seus secrets i les històries que acompanyen als objectes exposats.

Jamie Cullum al Festival de Cap Roig

Divendres 2, 22.00 h

Una nova mirada al jazz, moderna i amb ritmes com l'R&B o el pop com a base. Jamie Cullum va saltar a la fama amb àlbums com Twentysomething i Catchin' Tales, i amb versions tan especials i personals com Don't Stop the Music de Rihanna. Un espectacle eclèctic i enèrgic.

Kids from Mars al Village del Festival Tempo

Dissabte 3, 21.00 h

El duet de Blanes ha sorprès a tothom per la seva energia i per la seva joventut. La seva música electrònica ha arribat al gran públic, i després de presentar el seu àlbum , han tocat per escenaris d'arreu del territori.

Focs de clausura de la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols

Diumenge 4, 22.30 h

Després de 5 dies consecutius de festa, Sant Feliu de Guíxols tanca la Festa Major amb el tradicional Castell de Focs a la badia. Un vespre preciós per a passar a la costa, sopar en un dels xiringuitos de la fira, veure els focs a la platja i tancar la nit ballant al ritme de Los 80 principales a l'escenari de davant l'Ajuntament.

Visita naturalista al Parc dels estanys a Platja d'Aro

Dissabte 3, 19.00 h

Jaume Ramot, del grup Natura Sterna, acompanya als visitants pel Parc dels Estanys, on es podran observar algunes de les 250 espècies que viuen en aquesta zona humida al mig de Platja d'Aro. Un oasi natural al mig del bullici turístic de Platja d'Aro.

Show Cooking al Museu de la Pesca de Palamós

Divendres 2, 20.00 h

A les 8 de la tarda al Museu de la Pesca, Show cooking de cuina marinera amb peix de la Confraria de Pescadors de Palamós i degustació dels plats acompanyat de vi de Peralada i cervesa Inèdit Damm. Places limitades. Cal reserva prèvia al Museu de la Pesca

Pau Riba al Mar de Manassa dins el Festival Portalblau

Dissabte 3, 22.30 h

Per primera vegada al Portalblau, Pau Riba commemora els 50 anys de Dioptria amb una gira que revisa els temes d'aquest clàssic. En aquesta ocasió, va acompanyat de la banda De Mortimers.

Christina Rosevigne a l'Auditori Tempo

Divendres 2, 22.00 h

El seu nom va lligat indiscutiblement al rock. Des dels seus inicis amb el duet Àlex i Cristina, no ha parat de cantar i compondre, seguint una evolució espectacular, que l'ha convertit en una musa de l'indie espanyol i americà.

Bona Gent de Quim Masferrer al Pavelló Poliesportiu de Pals

Dissabte 3, 22.00 h

Amb motiu de la Festa Major de Pals, Quim Masferrer porta el seu espectacle Bona gent, on els autèntics protagonistes son el públic. Per aquest motiu, cada espectacle és únic i irrepetible, ja que cada públic és únic!

Cesk Freixas als Vespres sota el campanar de Verges

Diumenge 4, 21.30 h

El cantautor català ja porta al darrere set discs, que l'han consolidat en l'escena catalana. Als Vespres Sota el Campanar de Verges presenta el seu últim àlbum Festa Major.

L'Últim Indi al Teatre Auditori Narcís Masferrer dins el Festival de la Porta Ferrada

Diumenge 4, 20.00 h

Després d'abandonar Els Amics de les Arts, Eduard Costa s'ha embrancat amb el seu nou projecte, L'Últim Indi. Tot i que, inicialment, va ser concebut com un llibre de poemes, el primer disc de L'Últim Indi ha esdevingut una de les grans sorpreses de la temporada.

Jordi Savall presenta Memòries de l'esclavatge a l'Espai Ter dins el Festival de Torroella

Divendres 2, 22.000 h

El festival de Torroella de Montgrí obre la seva 39 a edició amb una ruta musical de més de quatre segles d'esclavisme. Jordi Savall estarà acompanyat de 27 músics i un recitador per a recordar la vergonya de l'esclavatge.

El Pot Petit a l'Espai Port dins el Festival de la Porta Ferrada

Diumenge 4, 19.00 h

Dins el Pot Petit hi viuen en Pau, la Jana i un grup de música que fa ballar i cantar als nens d'arreu de Catalunya. En plena gira de celebració dels seus 10 anys, arriben al Festival Porta Ferrada per a fer ballar a tots, petits i grans.

Boney M a la Ciutadella de Roses dins el Sons del Món

Divendres 2, 21.00 h

La música disco fa parada a Roses! Boney M, celebra el seu 40è aniversari amb el lideratge de Maizie Williams, membre fundadora de la banda. El grup conegut per Daddy Cool i Sunny transformarà la Ciutadella de Roses en una discoteca!

Mal Pelo presenta Bach a l'Espai Ter dins el Festival de Torroella

Dissabte 3, 22.00 h

Bach és un solo de dansa en el qual la coreògrafa i ballarina María Muñoz s'aproxima al Clavecí ben temperat de Bach, que combina la dansa d'alguns preludis interpretats en directe amb la memòria d'algunes fugues ballades en silenci. D'ençà de la seva estrena el 2004, aquest solo s'ha interpretat més d'un centenar de vegades arreu del món.

Gaizca Project al Parc Nou d'Olot

Diumenge 4, 18.30 h

Format per l'acordionista basc Iñaki Plaza, el quartet vocal gallec Ialma i el graller català Manu Sabaté, el projecte Galeuscat busca el punt de trobada de les cultures musicals de Galícia, el País Basc i Catalunya. L'objectiu és intercanviar-les i compartir-les per generar una creació original des d'una òptica radicalment contemporània.