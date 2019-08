Set idees per a sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

La Casa Azul inaugura el White Summer Festival

Dissabte 3, 22.30 h

La vuitena edició del festival White Summer Costa Brava s'inaugurarà amb el concert del grup barcelonès La Casa Azul, que acaba de publicar La gran esfera, el seu projecte discogràfic més esperat. El grup de Guille Milckyway serà el primer en trepitjar el renovat escenari del festival.

Visita teatralitzada «Anem al museu amb el senyor Darder», al Museu Darder de Banyoles

Dissabte 3, 11.30 h

El senyor Francesc Darder acaba de crear el museu i acompanya als visitants per tots els seus racons, explicant els seus secrets i les històries que acompanyen als objectes exposats.

Kids from Mars al Village del Festival Tempo

Dissabte 3, 21.00 h

El duet de Blanes ha sorprès a tothom per la seva energia i per la seva joventut. La seva música electrònica ha arribat al gran públic, i després de presentar el seu àlbum , han tocat per escenaris d'arreu del territori.

Visita naturalista al Parc dels estanys a Platja d'Aro

Dissabte 3, 19.00 h

Jaume Ramot, del grup Natura Sterna, acompanya als visitants pel Parc dels Estanys, on es podran observar algunes de les 250 espècies que viuen en aquesta zona humida al mig de Platja d'Aro. Un oasi natural al mig del bullici turístic de Platja d'Aro.

Pau Riba al Mar de Manassa dins el Festival Portalblau

Dissabte 3, 22.30 h

Per primera vegada al Portalblau, Pau Riba commemora els 50 anys de Dioptria amb una gira que revisa els temes d'aquest clàssic. En aquesta ocasió, va acompanyat de la banda De Mortimers.

Bona Gent de Quim Masferrer al Pavelló Poliesportiu de Pals

Dissabte 3, 22.00 h

Amb motiu de la Festa Major de Pals, Quim Masferrer porta el seu espectacle Bona gent, on els autèntics protagonistes son el públic. Per aquest motiu, cada espectacle és únic i irrepetible, ja que cada públic és únic!

Mal Pelo presenta Bach a l'Espai Ter dins el Festival de Torroella

Dissabte 3, 22.00 h

Bach és un solo de dansa en el qual la coreògrafa i ballarina María Muñoz s'aproxima al Clavecí ben temperat de Bach, que combina la dansa d'alguns preludis interpretats en directe amb la memòria d'algunes fugues ballades en silenci. D'ençà de la seva estrena el 2004, aquest solo s'ha interpretat més d'un centenar de vegades arreu del món.