Set propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Jorge Drexler al Festival de Cap Roig

Diumenge 4, 22.00 h

El cantautor uruguaià presenta el seu nou espectacle Silente, amb la guitarra com a únic acompanyant. Un concert unipersonal, amb el silenci com a matèria primera i marc per a la comunicació. Una oportunitat d'or per a gaudir d'un dels músics més llorejats del panorama musical llatinoamericà.

Pop per Xics a La Santa Market

Diumenge 4, 19.30 h

El personatge principal de l'espectacle va evolucionant a través de la música fins a convertir-se en un superheroi, amb valors i qualitats amagades. Però per a fer-ho necessita l'ajuda del públic, que es convertiran en estrelles del pop per un dia!

Focs de clausura de la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols

Diumenge 4, 22.30 h

Després de 5 dies consecutius de festa, Sant Feliu de Guíxols tanca la Festa Major amb el tradicional Castell de Focs a la badia. Un vespre preciós per a passar a la costa, sopar en un dels xiringuitos de la fira, veure els focs a la platja i tancar la nit ballant al ritme de Los 80 principales a l'escenari de davant l'Ajuntament.

Cesk Freixas als Vespres sota el campanar de Verges

Diumenge 4, 21.30 h

El cantautor català ja porta al darrere set discs, que l'han consolidat en l'escena catalana. Als Vespres Sota el Campanar de Verges presenta el seu últim àlbum Festa Major.

L'Últim Indi al Teatre Auditori Narcís Masferrer dins el Festival de la Porta Ferrada

Diumenge 4, 20.00 h

Després d'abandonar Els Amics de les Arts, Eduard Costa s'ha embrancat amb el seu nou projecte, L'Últim Indi. Tot i que, inicialment, va ser concebut com un llibre de poemes, el primer disc de L'Últim Indi ha esdevingut una de les grans sorpreses de la temporada.

El Pot Petit a l'Espai Port dins el Festival de la Porta Ferrada

Diumenge 4, 19.00 h

Dins el Pot Petit hi viuen en Pau, la Jana i un grup de música que fa ballar i cantar als nens d'arreu de Catalunya. En plena gira de celebració dels seus 10 anys, arriben al Festival Porta Ferrada per a fer ballar a tots, petits i grans.

Gaizca Project al Parc Nou d'Olot

Diumenge 4, 18.30 h

Format per l'acordionista basc Iñaki Plaza, el quartet vocal gallec Ialma i el graller català Manu Sabaté, el projecte Galeuscat busca el punt de trobada de les cultures musicals de Galícia, el País Basc i Catalunya. L'objectiu és intercanviar-les i compartir-les per generar una creació original des d'una òptica radicalment contemporània.