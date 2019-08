El xou ha de continuar

«GLOW» La tercera temporada de la comèdia de Netflix porta les seves protagonistes a Las Vegas

Només veure el pilot de Glow va quedar clar que no era una típica comèdia estiuenca, sinó que Netflix hi tractava amb rigor dramàtic un tema poc habitual a la pantalla: la lluita de la dona per fer-se lloc a la societat de l'espectacle en una dècada, els 80, de la qual no acostumem a veure els seus múltiples clarobscurs. Ara la sèrie arriba a la tercera temporada amb unes quantes novetats i amb el repte de mantenir la fidelitat de l'espectador.

Glow s'articula a partir d'un eix argumental molt curiós. Les seves protagonistes són una sèrie de dones que, davant la falta d'oportunitats per tenir la carrera que voldrien, acaben acceptant formar part d'un espectacle de lluita lliure. La sèrie s'endinsa així en les seves inquietuds individuals, però també en la seva progressiva consciència de grup per fer pinya davant aquelles coses que amenacen de laminar-les socialment. Per tant, Glow és una comèdia coral que treu molta punta a les singularitats de cada personatge, però també és un retrat social que t'enganxa per la seva capacitat de parlar de temes universals i molt vigents. Hi ha la insistència de la indústria a convertir la dona en una comparsa, sí, però al mateix temps s'hi tracta el repte de la conciliació, l'intent de trobar l'amor en un context que no s'hi presta gaire i la fraternitat com a estil de vida. És per aquest esperit de denúncia, i l'excel·lent feina de les guionistes a l'hora de retratar cada personatge, que Glow s'ha acabat convertint en un símbol de l'apoderament femení a la televisió i una demostració que encara es pot innovar en comèdia sense deixar d'emmirallar-se en els clàssics.

La tercera temporada trasllada la seva acció a Las Vegas, on les protagonistes tenen l'oportunitat de muntar un espectacle que pot ser fonamental per a les seves respectives carreres professionals. El problema és que mentre algunes d'elles han de gestionar el fet d'estar tan allunyades de les seves família, d'altres, com Ruth, es troben amb haver de decidir si la seva vida sentimental és compatible amb el seu futur professional. Creada per Liz Flahive i Carly Mensch, Glow té el seu principal actiu en un extraordinari repartiment que inclou Alison Brie, Betty Gilpin, Marc Maron, Britney Young, Sydelle Noel, Britt Baron, Jackie Tohn, Kimmy Gatewood, Rebekka Johnson i Kate Nash. La tercera temporada, de nou formada per deu episodis de 30 minuts, s'estrena a Netflix el 9 d'agost.