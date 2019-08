A quina festa major podeu anar aquest cap de setmana?

Maçanet de la Selva

Maçanet inicia la festa major amb la voluntat de combinar les tradicions amb la participació de totes les entitats del poble, i que fan una festa major participativa i molt divertida. El dijous, l'Orquestra Di-Versiones, un clàssic de les festes majors, protagonitzarà una nit de festa i diversió a la zona de Barraques del costat del Pavelló. Al mateix espai, el divendres, serà el torn dels terrassencs Doctor Prats. Per als més grans, hi haurà balls i concerts de festa major amb les Orquestres Maravella o la Selvatana, i per als petits, una activitat que aquest estiu ha agafat molta força entre les festes majors: el tobogan d'aigua gegant.

Bescanó

Les grans festes majors no sempre van lligades a les grans ciutats, i Bescanó ja fa anys que celebra una gran festa major oberta a tothom. L'acte més conegut per la gent de les comarques son les seves barraques, per les que han passat grups d'entitat com Mojinos Escocios o Ska-P. Aquest any, per la pista poliesportiva hi passarà la banda de punk madrilenya Boikot, l'Orquestra Maribel o l'Orquestra Di-Versiones.

Castelló d'Empúries

El 10 d'agost és la festivitat de Sant Llorenç, i aquest és el motiu pel qual Castelló d'Empúries celebra la seva festa major! Des de dijous, amb el pregó i sardanes, fins al diumenge, amb el castell de focs de clausura, es concentren desenes d'activitats culturals i lúdiques per a tots els públics. Els més petits podran divertir-se a la festa de l'escuma o els gegants, els més joves amb els concerts de The Toy Dolls o el correfoc, i els més grans amb el concert d'orgue o la jornada castellera de diumenge.

Aquesta setmana també podreu anar de Festa Major a Banyoles, Canet d'Adri, Das, Sant Llorenç de la Muga, Ullastret, Vilamacolum i Vilopriu.