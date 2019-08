Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Fira del col·leccionisme Freak a Platja d'Aro amb el FiraFan

Diumenge 11, 11.00 h

Els amants del col·leccionisme, de les sèries, videojocs, joguines, còmics i altres elements freak, tenen una cita aquest diumenge al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro amb una nova edició del FiraFan, durant tot el dia.

Pluja d'estels a Cassà de la Selva

Dissabte 10 i diumenge 11, 21.00 h

Els Perseids o llàgrimes de Sant Llorenç son una pluja de meteors causada per la cua de pols còsmica del cometa Swift-Tuttle. Cada any, al voltant de Sant Llorenç (10 d'agost) l'activitat d'aquests Perseids son més elevades. Per aquest motiu, Cassà de la Selva ha programat per aquest cap de setmana unes observacions de la pluja d'estels i algunes nebuloses i estrelles.

The Toy Dolls a la Festa major de Castelló d'Empúries

Divendres 9, 23 h

La mítica banda punk britànica arriba en exclusiva a Catalunya el divendres a les festes de Castelló d'Empúries. Els Toy Dolls portaran a la pista esportiva exterior de la Sala Polivalent els seus èxits més coneguts entre els que es troba Nellie The Elephant o una versió esbojarrada de Living la vida loca. La mateixa nit actuaran Crim i Talco.

Els Catarres al Festival de Cadaqués

Diumenge 11, 22.00 h

Els Catarres porten a Sa Conca de Cadaqués, Totes les nostres cançons parlen de tu un espectacle que, a través d'una proposta i una escenografia íntima, cuidada i acompanyats d'un quartet de corda, el grup potenciarà més que mai aquesta virtut fent que la gent se submergeixi en un viatge a través de tota la seva discografia.

Manuel Carrasco presenta el nou seu disc La cruz del mapa a l'Espai Port del Festival de la Porta Ferrada

Divendres 9, 22.30 h

A 2/4 d'11 de la nit a l'Espai Port actuarà el cantant Manuel Carrasco, una de les veus més destacades del panorama musical espanyol i que, en aquesta ocasió, presentarà el seu últim treball discogràfic La cruz del mapa. Serà el seu debut dins de la programació del festival Porta Ferrada.

Orquestra Di-Versiones i Adala a la Festa Major de Bescanó

Dissabte 10, 23.00 h

La festa poliesportiva de Bescanó serà l'espai per a la festa i les versiones més patilleres de les festes majors. L'Orquestra Di-Versiones farà aturada a Bescanó amb el seu tour Te estoy amando locamenti. També hi actuarà Adala.

El director Gustavo Dudamel aterra a Peralada

Dissabte 10, 22.00 h

A les 10 de la nit a l'Auditori del Parc del Castell arriba la gran esperada del prestigiós director d'orquestra Gustavo Dudamel acompanyat de la prestigiosa Mahler Chamber Orchestra amb un programa únic que el converteix en tot un esdeveniment: El somni d'una nit d'estiu de Mendelssohn amb la seva dona i actriu María Valverde.

Amaia s'estrenarà a l'escenari del festival de Porta Ferrada

Diumenge 11, 21.30 h

A 2/4 de 10 de la nit a l'Espai Port actuació de la cantant guanyadora d'Operación Triunfo, Amaia. Serà la primera vegada que visita el festival de Porta Ferrada i ho farà també acompanyada per una banda molt prometedora, Los Hermanos Cubero.

Cinema a la fresca amb la pel·lícula COCO a la plaça del Centre Cívic de Pedret i Marzà

Divendres 9, 22.00 h

Coco és un nen mexicà que sent passió per la música, però a casa seva tenen prohibida la música. Per intentar aconseguir el seu somni, Coco s'endinsarà en una aventura màgica que el farà adonar de la importància de la família. Un dels últims èxits de Pixar servirà per tancar els actes de festa major de Pedret i Marzà.

Orquestra Maribel i Boikot a la Festa Major de Bescanó

Divendres 10, 23.00 h

A partir de les 11 del vespre, a la Pista Poliesportiva de Bescanó, hi actuarà la coneguda banda de punk madrilenya Boikot, amb el seu rock punk potent i reivindicatiu. També hi haurà espai per les versions i la festa amb l'Orquestra Maribel.

Marea porta el seu rock'n roll urbà al festival de Porta Ferrada

Dissabte 10, 21.30

A 2/4 de 10 de la nit l'escenari de l'Espai Port del festival de Porta Ferrada veurà l'actuació de la banda navarresa de rock urbà, Marea que han reaparegut amb un nou disc que porta per nom El Azogue. Com a teleners actuaran els també navarresos Bocanada.

El Mag Lari promet fer novament una nit màgica a Cap Roig

Divendres 9, 21.00 h

A les 9 de la nit pujarà a l'escenari del festival de Cap Roig el Mag Lari per presentar el seu espectacle «Una nit amb el Mag Lari». L'il.lusionista català torna a un escenari que ja ha visitat amb l'objectiu de fer passar una gran nit al públic barrejant el seu peculiar humor i els seus grans números de màgia.

Vanesa Martín es presenta per primera vegada a Cap Roig

Dissabte 10, 22.00 h

A les 10 de la nit debutarà damunt de l'escenari de Cap Roig la cantant Vanesa Martín que ha tornat a fer gira amb Todas las mujeres que habitan en mí. La cantant torna d'aquesta manera als concerts en directe després de passar pels principals escenaris nacionals i avui oferirà la seva màgia i la seva música a la Costa Brava.

Andrea Motis actua un any més al Fòrum Romà d'Empúries

Diumenge 11,

Torna al Fòrum romà Andrea Motis, la jove cantant que també toca el saxo i la trompeta i que canta amb una personalitat que no es veia des de fa anys. També hi actuarà Alessio Arena, cantautor napolità, que presentarà el seu darrer treball «Atacama», que brolla d'un llarg recorregut pel desert xilè.