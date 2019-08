Si ens posem a comptar-les, segurament descobriríem que les comèdies fantàstiques sobre les segones oportunitats comencen a configurar un gènere en si mateix. Dimensions paral·leles, bucles temporals i viatges en el temps s'han convertit en el perfecte pretext per reflexionar sobre la vida que tenim i les que voldríem haver tingut, sempre per acabar descobrint la bona persona que portem dins i que, al final, la nostra existència tampoc era cap desastre. La comèdia francesa Amor a segunda vista s'apunta a aquest estil de pel·lícula amb la història de Rafael, un jove estudiant que vol ser escriptor mentre intenta aprendre a gestionar la seva timidesa. Tot canvia quan coneix Olivia, amb qui és totalment compatible.

Viuen una apassionada història d'amor i fins i tot decideixen casar-se. Però un bon dia, Rafael es desperta i la seva dona reacciona fatal: no el reconeix. Resulta que Rafael, sense causa aparent, ha anat a parar a una realitat paral·lela en què ell i Olivia mai no es van arribar a conèixer. A partir d'aquí, el protagonista es proposa aconseguir que Olivia es torni a enamorar d'ell i reprendre la vida exactament on l'havien deixat.

Sense ser res de l'altre món, perquè cau en alguns tòpics a l'hora de servir-se de la premissa fantàstica i perquè algunes solucions dramàtiques es fan un pèl previsibles, Amor a segunda vista aconsegueix enganxar l'espectador per la proximitat que transmeten els personatges, la convicció d'alguns diàlegs i, sobretot, la seva parella protagonista, uns magnífics François Civil i Joséphine Japy. Escrita i dirigida per Hugo Gélin, responsable de Mañana empieza todo, també compta amb Benjamin Lavernhe, Camille Lellouche, Amaury de Crayencour, Edith Scob, Juliette Dol. Per cert, que el personatge principal, Rafael, es diu Ramisse de cognom en confés homenatge al director de Atrapado en el tiempo, Harold Ramis.