Set idees per a sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

Pluja d'estels a Cassà de la Selva

Dissabte 10 i diumenge 11, 21.00 h

Els Perseids o llàgrimes de Sant Llorenç son una pluja de meteors causada per la cua de pols còsmica del cometa Swift-Tuttle. Cada any, al voltant de Sant Llorenç (10 d'agost) l'activitat d'aquests Perseids son més elevades. Per aquest motiu, Cassà de la Selva ha programat per aquest cap de setmana unes observacions de la pluja d'estels i algunes nebuloses i estrelles.

Santa Cristina d'Aro es retroba amb la Sarsuela a l'Espai Ridaura

Dissabte 10, 22.00 h

És l'onzena vegada que la Sarsuela agafa el protagonisme a Santa Cristina d'Aro. Un vespre perfecte per als amants d'aquest estil musical, que gaudiran de fragments de sarsuela, òpera i cançó metropolitana amb diferents veus.

Orquestra Di-Versiones i Adala a la Festa Major de Bescanó

Dissabte 10, 23.00 h

La festa poliesportiva de Bescanó serà l'espai per a la festa i les versiones més patilleres de les festes majors. L'Orquestra Di-Versiones farà aturada a Bescanó amb el seu tour Te estoy amando locamenti. També hi actuarà Adala.

El director Gustavo Dudamel aterra a Peralada

Dissabte 10, 22.00 h

A les 10 de la nit a l'Auditori del Parc del Castell arriba la gran esperada del prestigiós director d'orquestra Gustavo Dudamel acompanyat de la prestigiosa Mahler Chamber Orchestra amb un programa únic que el converteix en tot un esdeveniment: El somni d'una nit d'estiu de Mendelssohn amb la seva dona i actriu María Valverde.

La Pegatina al Parc de Sant Guillem de Llívia

Dissabte 10, 23.00 h

El Festival de Música de la Cerdanya aterra aquest dissabte a Llívia, i ho fa amb un concet divertit i especial. La Pegatina portarà la seva rumba catalana i festiva al Parc Sant Guillem de la població ceretana en una nit que promet ser una festa.

Marea porta el seu rock'n roll urbà al festival de Porta Ferrada

Dissabte 10, 21.30

A 2/4 de 10 de la nit l'escenari de l'Espai Port del festival de Porta Ferrada veurà l'actuació de la banda navarresa de rock urbà, Marea que han reaparegut amb un nou disc que porta per nom El Azogue. Com a teleners actuaran els també navarresos Bocanada.

Vanesa Martín es presenta per primera vegada a Cap Roig

Dissabte 10, 22.00 h

A les 10 de la nit debutarà damunt de l'escenari de Cap Roig la cantant Vanesa Martín que ha tornat a fer gira amb Todas las mujeres que habitan en mí. La cantant torna d'aquesta manera als concerts en directe després de passar pels principals escenaris nacionals i avui oferirà la seva màgia i la seva música a la Costa Brava.