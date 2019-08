Set propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Fira del col·leccionisme Freak a Platja d'Aro amb el FiraFan

Diumenge 11, 11.00 h

Els amants del col·leccionisme, de les sèries, videojocs, joguines, còmics i altres elements freak, tenen una cita aquest diumenge al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro amb una nova edició del FiraFan, durant tot el dia.

Pluja d'estels a Cassà de la Selva

Dissabte 10 i diumenge 11, 21.00 h

Els Perseids o llàgrimes de Sant Llorenç son una pluja de meteors causada per la cua de pols còsmica del cometa Swift-Tuttle. Cada any, al voltant de Sant Llorenç (10 d'agost) l'activitat d'aquests Perseids son més elevades. Per aquest motiu, Cassà de la Selva ha programat per aquest cap de setmana unes observacions de la pluja d'estels i algunes nebuloses i estrelles.

Els Catarres al Festival de Cadaqués

Diumenge 11, 22.00 h

Els Catarres porten a Sa Conca de Cadaqués, Totes les nostres cançons parlen de tu un espectacle que, a través d'una proposta i una escenografia íntima, cuidada i acompanyats d'un quartet de corda, el grup potenciarà més que mai aquesta virtut fent que la gent se submergeixi en un viatge a través de tota la seva discografia.

Summer Film Festival a Begur

Diumenge 11, 21.00 h

El Summer Film Festival és la proposta estival de música i cinema prèvia al festival Internacional de Comèdia de Begur. A partir de les 9 del vespre, els carrers de Begur, Esclanyà i algunes platges esdevindran una sala de cinema.

Amaia s'estrenarà a l'escenari del festival de Porta Ferrada

Diumenge 11, 21.30 h

A 2/4 de 10 de la nit a l'Espai Port actuació de la cantant guanyadora d'Operación Triunfo, Amaia. Serà la primera vegada que visita el festival de Porta Ferrada i ho farà també acompanyada per una banda molt prometedora, Los Hermanos Cubero.

Vilauba en 3D a Banyoles

Diumenge 11, 18.00 h

Caminar per una vil·la romana ja és possible gràcies a la tecnologia 3D. El Museu Arqueològic de Banyoles ofereix unes visites guiades per la zona residencial de Vilauba amb unes ulleres 3D que recreen com era la vida a l'època romana.

Andrea Motis actua un any més al Fòrum Romà d'Empúries

Diumenge 11, 22.00 h

Torna al Fòrum romà Andrea Motis, la jove cantant que també toca el saxo i la trompeta i que canta amb una personalitat que no es veia des de fa anys. També hi actuarà Alessio Arena, cantautor napolità, que presentarà el seu darrer treball «Atacama», que brolla d'un llarg recorregut pel desert xilè.