«Un xerès amb Rodoreda»

La vida personal de l'escriptora Mercè Rodoreda (Barcelona octubre 1908 - Girona 1983) va estar sempre molt lligada a Romanyà de la Selva. La gran dama de la literatura catalana tenia dins dels boscos de Romanyà una finca tot i que inicialment va viure durants anys al xalet de la seva amiga Carme Manrubia fins que es va fer construir la seva pròpia casa. El seu llegat històric sempre ha quedat lligat a aquests boscos i l'Ajuntament de Santa Cristina ha volgut recordar l'escriptora amb diferents rutes i iniciatives.

Ara, el proper diumenge dia 11 s'ha organitzat la visita Un xerès amb Mercè Rodoreda, una proposta que conduirà els visitants a l'emblemàtic jardí de la finca El Senyal Vell, font d'inspiració literària i un reflex de la seva pròpia obra, considerada una de les més importants de la literatura catalana. El Senyal era el xalet de la seva amiga de la joventut Carme Manrubia amb qui es retrobaria després dels seus anys d'exili. En aquesta casa hi va viure un temps fins que es va construir el seu propi xalet no gaire lluny, però, del de la seva amiga.

Segons els promotors de la visita «esdevingut un personatge més de l'obra, el mític jardí de l'escriptora, ens obre les seves portes per fer-nos testimonis, entre d'altres, de l'ascens i la caiguda dels Valldaura amb una copeta de xerès, com les que Mercè Rodoreda i la seva amiga Carme Manrubia prenien en els seus berenars a la casa que van compartir a Romanyà de la Selva».

L'activitat és totalment gratuïta i s'iniciarà a les 6 de la tarda al jardí de la finca El Senyal Vell. Aquest espai havia estat motiu d'inspiració literària que ha quedat palesa a l'obra de Rodoreda.

Santa Cristina d'Aro ha volgut mantenir permanentment la memòria de l'autora de la cèlebre obra Mirall trencat, entre d'altres. De fet, Rodoreda va demanar ser enterrada al petit cementiri de Romanyà molt a prop d'on va escriure les seves millors obres i on va afrontar el tram final de la seva vida i la malaltia que li va produir la mort. Segons l'Ajuntament de Santa Cristina l'escriptora no només «va escriure, va descriure aquest paisatge, i no es pot entendre la darrera part de la seva obra si no es perceben les sensacions d'aquesta muntanya, si no es té present l'ambient que envoltava l'escriptora aquells anys».

Santa Cristina va dissenyar amb motiu de l'any Rodoreda l'anomenat itinerari Rodoreda-Romanyà que inclou la plaça de la Rectoria, la plaça de l'Església, l'entrada de la població, el refugi i el restaurant les Gavarres, el bosc i la vora del camí, El Senyal Vell, el Mirador de les Mirandes, el bosc, la Casa Rodoreda i la Cova d'en Daina, un altre element de la riquesa natural de Romanyà. Tots són espais que apareixen en algun moment o altre en l'obra literària de l'escriptora.