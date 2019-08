A quina festa major podeu anar aquest cap de setmana?

La Bisbal de l'Empordà

La festa major de La Bisbal és d'aquelles que es gaudeix al màxim per a tothom, però especialment per als bisbalencs. És llarga, dura gairebé 9 dies, i repleta d'activitats per a tots els públics. Concerts musicals que porten des de Mishima a l'artista local Miquel Abras, sardanes, gegants, cercaviles, espectacles de circ i centenars d'activitats, programades entre el 9 i el 18 d'agost.

Platja d'Aro

la població costanera celebra per Santa Maria la seva festa major, aprofitant que durant aquests dies, la localitat ja està plena de turistes que ajuden a omplir encara més, les activitats programades. Seguint amb la seva aposta pel turisme familiar, una bona art de les seves activitats van dirigides al públic familiar, com el concurs de captura de síndries a la platja, tallers de maquillatge o l'espectacle El secret de la Nanna. Però els més joves també tenen el seu espai, amb els concerts a la plaça del Mil·lenari, que portaran Miqui Puig, l'orquestra Maribel o Gertrudis.

Roses

Una altra de les grans festes majors de les comarques gironines. Deu dies de festa i activitats ininterrompudes, per a tots els públics i gustos. Destaca, com sempre, el recinte firal de l'antic càmping Bahia, que es converteix en l'escenari de concerts i les barraques durant cinc nits, per on passaran els Buhos o Mojinos Escozíos. També hi haurà activitats familiars i pels nens, com festa de l'escuma, i ball i sardanes.

Aquesta setmana també podreu anar de Festa Major a Agullana, Amer, Darnius, Garriguella, Llançà, Matamala, Ribes de Freser, Santa Pau, i Tortellà.