Tretze plans per sortir de casa el 15 d'agost

Jornades Culturals i de Lleure a Vilajuïga

Dimecres 14 i dijous 15, durant tot el dia

Diverses entitats del municipi i l'Ajuntament han creat unes jornades culturals i de lleure, amb activitats per a totes les edats. Dijous, a les 7, hi haurà una jornada de contacontes on s'explicarà la història del Castell de Quermarçó.

The Human League a l'Espai Port dins el Festival de la Porta Ferrada

Dimecres 14, 22.30 h

Els pioners del synth-pop arriben al Porta Ferrada per a portar els seus hits més ballables Don't you want me, Human i Mirror man. Amb els seus sintetitzadors i la seva música pop electrònica, prometen una nit de festa a Sant Feliu.

Ruta «Arquitectura defensiva de la costa» al Museu de l'Anxova i de la Sal de L'Escala

Dijous 15, 10.00 h

Una caminada pels diferents punts de L'Escala que han servit per a defensar la població. Es visita l'antiga zona militar inclosa al Parc natural del Montgrí, amb visita als búnquers. També hi ha una visita opcional a la Torre de Montgó, que servia de defensa contra la pirateria. El museu també ofereix cada dimarts, un taller de barquetes de suro per als més petits.

Novedades Carminha al White Summer de Pals

Dijous 15, 22.30 h

El White Summer, a més d'una oferta de shopping i gastronomia, ofereix un seguit de concerts i activitats culturals. Aquest dijous és el torn de Novedades Carminha, la banda gallega que està arrasant la l'escena indie espanyola aquests últims anys.

La Riba Market Night a l'Escala

Dimecres 14, 19.00 h

Cada dimecres, a la Riba de l'Escala, quan el sol comença a baixar i deixa pas a la lluna, tot de paradetes s'ajunten per La Riba Market. Productes de quilòmetre 0, roba, accessoris, bijuteria i altres productes els podràs trobar al vespre, tot passejant per l'Escala.

Cinema a la Fresca amb «Fantástico Sr. Fox» als Jardins del Centre Cívic Vicenç Bou de Platja d'Aro

Dijous 15, 22.00 h

basada en un llibre de Road Dahl, «Fantástico Sr. Fox» és una pel·lícula d'animació de Wes Anderson que explica les aventures d'una guineu, que cansat de la seva vida familiar i tranquil·la, amenaça a la comunitat animal tornant a caçar gallines.

David Bisbal torna a Cap Roig en el seu millor moment

Dimecres 14, 22.00 h

A les 10 de la nit arriba el torn del cantant David Bisbal, que pujarà de nou a l'escenari del festival de Cap Roig. Els entesos consideren que el cantant d'Almeria es troba en el millor moment de la seva carrera. Actualment, està tenint un èxit a escala mundial amb la seva cançó A partir de hoy al costat de Sebastián Yatra.

Visita guiada «Bruixes, mamaraques i altres pors medievals» a Peratallada

Dijous 15, 21.00 h

Amb un lot a la mà, es descobriran les pors medievals que atemorien els habitants de la ciutat de Peratallada i com els espantaven amb els seus rituals i marques. Una visita guiada diferent, que permet conèixer una mica més de prop com l'esoterisme marcava les vides dels medievals.

Carlos acosta porta el seu ballet «Acosta Danza» a Peralada

Dijous 15, 22 h

El prestigiós ballarí cubà, Carlos Acosta torna a l'escenari de Peralada per a presentar la seva companyia cubana. Jove i sorprenent, la companyia barreja les puntes més clàssiques amb la dansa més moderna en un espectacle que no deixarà indiferent a ningú.

Sau30 a la platja de La Gola de Llançà

Dimecres 14, 23.00 h

Sau celebra 30 anys de trajectòria i, tot i que malauradament, els falta el seu mític cantant, Carles Sabater, no han volgut deixar de celebrar aquesta efemèride. El que sí que hi actua és Pep Sala, que acompanyat de Jonathan Argüelles a la veu, repassaran les millors cançons de la banda de Vic.

Miquel Abràs actua a casa, en el marc de la Festa Major de La Bisbal

Dijous 15, 19.45 h

La Bisbal d'Empordà celebra la Festa Major, i Miquel Abras, reconegut músic del municipi, actuarà dijous a la Rigotaverna. Amb la seva característica veu trencada, la seva trajectòria l'ha portat lluny de casa, i a guanyar premis Enderrock entre altres.

Hotel Cochambre a la Festa major de Darnius

Dimecres 14, 00.00 h

Vestits de «botones» d'Hotel, el grup de versions Hotel Cochambre repassa amb humor, els millors temes de la música dels anys 80 i 90. Amb un esperit rocker i molta personalitat, Benito Inglada fa ballar al públic, que acaba interactuant mentre balla amb tota la banda.

Mojinos Escozíos a la Festa Major de Roses

Dimecres 14, 23.00 h

Els Mojinos Escozíos tornen a les barraques de Roses avui a les 11 de la nit. Són una de les formacions més divertides i irreverents del panorama, caracteritzada per l'humor de les lletres de les seves cançons i per les influències musicals de grans grups de hard rock i heavy metal com AC/DC, Deep Purple, Iron Maiden o Metallica.