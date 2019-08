Els altres anys 90

Hi ha sèries que apareixen a Netflix i potser no els fas prou cas, però acaben essent de les grans i aconsegueixen despuntar en un gènere que no sempre dona tantes alegries. És el cas de Derry Girls, una meravellosa sèrie irlandesa situada a principis dels anys 90, en una època particularment convulsa d'aquell país. La història aconsegueix el miracle de fer creïble el context sociopolític sense renunciar a un desarmant sentit de l'humor.

El que proposa Derry Girls és, en essència, una clàssica comèdia protagonitzada per adolescents, però treballant amb molt rigor l'escenari on transcorre l'acció i que dona títol a la sèrie. Per un costat, tenim les desventures d'un grup d'amigues, i el cosí britànic d'una d'elles, d'un institut religiós de Derry. Les veiem gestionant els conflictes propis de la seva edat, tant acadèmics com familiars, i en aquest últim aspecte la sèrie reinventa alguns ingredients de la sitcom amb moltíssima gràcia. Per l'altre, tenim el contrapunt permanent de les accions de l'IRA, la dificultat de viure en un lloc on els veïns estan dividits per ideologia i religió, i les incerteses de voler anar a un concert, per exemple, quan implica sortir de la zona militaritzada. Els 16 capítols dividits en dues temporades que hi ha a Netflix són tota una lliçó de com fer humor en un context marcadament polític, i al mateix temps una joia de la comèdia contemporània: no hi ha ni un sol episodi en què no et petis de riure almenys mitja dotzena de vegades, l'ús de la banda sonora és impagable (atenció al moment Take That, hilarant) i sap treure punta de qualsevol situació quotidiana. En aquest darrer sentit, el clan protagonista és segurament un dels millors dibuixats que ha donat el gènere en molt temps.

A Derry Girls se'n riuen, i molt, de la majoria de clixés de la comèdia adolescent, i ho fan subratllant la humanitat i els matisos d'uns personatges que generen empatia encara que no et representin ni per ideologia ni per edat. Gran part del mèrit és del seu extraordinari repartiment, encapçalat per Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Dylan Llewellyn, Tara Lynne O'Neill, Kathy Kiera Clarke, Tommy Tiernan, Ian McElhinney, Leah O'Rourke i Siobhan McSweeney, aquesta última en la pell d'una monja que mereixeria sèrie pròpia. Gràcies al boca-orella i la seva agraïda concisió (els episodis no duren mai més de 25 minuts), Derry Girls s'ha convertit en objecte de culte i Netflix ja l'ha renovat per a una tercera temporada. L'únic problema és que haurem d'esperar un any per veure-la.